Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rozruchy w więzieniu na Sri Lance. 25 osób nie żyje

Mikołaj Stępień
Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj StępieńOprac. Kamila Grenczyn
|
Sri Lanka więzienie
Rozruchy w więzieniu na Sri Lance. Służby transportują rannych do szpitala
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
W więzieniu w Negombo, na przedmieściach stolicy Sri Lanki, doszło do starcia dwóch grup osadzonych. Nie żyje co najmniej 25 osób, a 100 zostało rannych. To nie pierwszy raz w ostatnich latach, gdy w lankijskich więzieniach dochodzi do brutalnych rozruchów.

Jak przekazała w poniedziałek agencja Reuters, powołując się na dwa źródła w policji, w rozruchach, które wybuchły w więzieniu w Negombo na Sri Lance, zginęło 25 osób, a co najmniej 100 zostało rannych.

Wcześniej agencja AFP, na podstawie informacji z władz szpitala w Negombo, poinformowała o śmierci 19 osób, w tym 15 więźniów i czterech strażników.

Służby na terenie więzienia w Negombo na Sri Lance, gdzie doszło do rozruchów
Służby na terenie więzienia w Negombo na Sri Lance, gdzie doszło do rozruchów
Źródło zdjęcia: Reuters

Starcie gangów w więzieniu na Sri Lance

Do wybuchu rozruchów doszło w niedzielę wieczorem, kiedy w więzieniu starły się dwie grupy osadzonych, określane jako rywalizujące ze sobą gangi handlarzy narkotyków.

- Sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli - powiedział AFP funkcjonariusz policji, prosząc o zachowanie anonimowości.

Służby wyprowadzają rannych po rozruchach w więzieniu w Negombo
Służby wyprowadzają rannych po rozruchach w więzieniu w Negombo
Źródło zdjęcia: Reuters

W grudniu 2020 roku bunt w więzieniu na Sri Lance w trakcie pandemii COVID-19 doprowadził do 11 ofiar śmiertelnych. Ówczesny rząd został wówczas zmuszony do zwolnienia setek więźniów.

Według oficjalnych statystyk w lankijskich więzieniach przebywa około 41,2 tys. osadzonych. To prawie cztery razy więcej niż liczba osób, dla której te zakłady karne zostały zaprojektowane.

Źródło: PAP, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Tagi:
Sri LankaPrzestępstwaPolicja
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wjechała do pola kukurydzy
Po ucieczce próbowała się ukryć w kukurydzy
Wrocław
Kierowca zarejestrował niebezpieczną jazdę dwóch mężczyzn na hulajnogach w Poznaniu
Na hulajnogach, drogą krajową, ze sporą prędkością
Poznań
Cezary Tomczyk
Tomczyk: te słowa powinny wybrzmieć w każdym polskim domu
Polska
senior emeryt shutterstock_2639896625_1
Kto dostanie 14. emeryturę? Wkrótce ZUS wypłaci pieniądze
BIZNES
Kobieta skacze z mostu Schonausteg nad rzeką Aare podczas słonecznej pogody w Bernie w Szwajcarii, 20 sierpnia 2023 roku
W Szwajcarii z pracy wracają wpław? Co widać na nagraniu
Gabriela Sieczkowska
Pałac Prezydencki figuruje na mapie jako Pałac Kibolski
Wulgarne nazwy na mapach Google. Jest komentarz z ministerstwa
Polska
Po uderzeniu w znak drogowy samochód osobowy zapalił się przy autostradzie A4
Zjechał z A4, uderzył w znak, auto spłonęło
Wrocław
Plastikowe opakowania na żywność
Ważna zmiana w sklepach. Niedługo wchodzi zakaz
BIZNES
Giorgia Meloni, Donald Trump
Trump znowu o Meloni, burza we Włoszech. "To słowa, które same się komentują"
Świat
Wypadek miejskiego autobusu przy Dworcu Zachodnim w Warszawie
MZA i producent autobusów zabierają głos po wypadku
WARSZAWA
imageTitle
Sabalenka: chcę się upić i zapomnieć o tenisie
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek na terenie gdyńskiej firmy. Policja wyjaśnia okoliczności
Na terenie firmy zginął pracownik
Trójmiasto
Orientacyjny obszar ewakuacji
Odkopali niewybuch. Zaplanowano ewakuację trzech tysięcy osób
Wrocław
Teheran, Iran
Najgorzej od 45 lat. Kolosalne straty
BIZNES
Folarin Balogun
"Szambo", "największy skandal w historii". Piszą o decyzji FIFA
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Żołnierze USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz: wypełni się rotacja wojsk
Polska
Spotkali się w Wilnie z władzami litewskiego ministerstwa obrony
Litewski poligon za miedzą. Strzelnica ma być jednak odsunięta od granicy
Białystok
Przestraszony jelonek uwięziony na dachu
Jelonek utknął na dachu
METEO
Owoce lasu - zdjęcie poglądowe
Chwila nieuwagi, a konsekwencje na resztę życia. Lekarka ostrzega
Zdrowie
imageTitle
"Przekroczono czerwoną linię". Skandal na mundialu, ostre stanowisko UEFA
EUROSPORT
Leszek Kraskowski
Leszek Kraskowski opuścił areszt. Sprawie ma przyjrzeć się RPO
Polska
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Wystartują później, pobiegną nową trasą. Bieg przez most w zmienionej formule
WARSZAWA
Kierowca BMW jechał nawet 212 km/h
Rozpędził się za bardzo. Mandat, punkty i pożegnanie z prawem jazdy
Lubuskie
Donald Tusk
Tusk: nie igrajcie z ogniem
Polska
Mężczyzna podpalił kobietę w Opolu
Ją czeka długie leczenie, jemu grozi dożywocie
Opole
Mariampol
Wypadek autobusu na Litwie. Wśród pasażerów Polacy
Świat
shutterstock_2692079377
Problem w smażalni. Co może zrobić klient
BIZNES
Arcybiskup Marcel Lefebvre w 1977 roku
Koniec kościelnej ściemy
Tomasz P. Terlikowski
Supertajfun Bavi w podczerwieni
Oko cyklonu nad wyspą. Może być "niezdatna do zamieszkania przez wiele tygodni"
METEO
Donald Trump
Scena jak z "Incepcji"? Pokazali, co Donald Trump robił przed wystąpieniem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica