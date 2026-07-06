Świat Rozruchy w więzieniu na Sri Lance. 25 osób nie żyje Oprac. Mikołaj Stępień Oprac. Kamila Grenczyn Zespół autorów |

Rozruchy w więzieniu na Sri Lance. Służby transportują rannych do szpitala Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak przekazała w poniedziałek agencja Reuters, powołując się na dwa źródła w policji, w rozruchach, które wybuchły w więzieniu w Negombo na Sri Lance, zginęło 25 osób, a co najmniej 100 zostało rannych.

Wcześniej agencja AFP, na podstawie informacji z władz szpitala w Negombo, poinformowała o śmierci 19 osób, w tym 15 więźniów i czterech strażników.

Służby na terenie więzienia w Negombo na Sri Lance, gdzie doszło do rozruchów Źródło zdjęcia: Reuters

Starcie gangów w więzieniu na Sri Lance

Do wybuchu rozruchów doszło w niedzielę wieczorem, kiedy w więzieniu starły się dwie grupy osadzonych, określane jako rywalizujące ze sobą gangi handlarzy narkotyków.

- Sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli - powiedział AFP funkcjonariusz policji, prosząc o zachowanie anonimowości.

Służby wyprowadzają rannych po rozruchach w więzieniu w Negombo Źródło zdjęcia: Reuters

W grudniu 2020 roku bunt w więzieniu na Sri Lance w trakcie pandemii COVID-19 doprowadził do 11 ofiar śmiertelnych. Ówczesny rząd został wówczas zmuszony do zwolnienia setek więźniów.

Według oficjalnych statystyk w lankijskich więzieniach przebywa około 41,2 tys. osadzonych. To prawie cztery razy więcej niż liczba osób, dla której te zakłady karne zostały zaprojektowane.