Starcia na Sri Lance. Premier składa rezygnację na ręce brata

Premier Sri Lanki podał się do dymisji po starciach, jakie wybuchły tego dnia między prorządowymi i antyrządowymi demonstrantami w stolicy biznesowej kraju, Kolombo. Jak podaje agencja Reutera, szef rządu stwierdził, że odchodzi, aby pomóc w utworzeniu tymczasowego rządu jedności.

Starcia w Kolombo

W poniedziałek, w biznesowej stolicy wyspiarskiego kraju, Kolombo, wybuchły starcia między prorządowymi i antyrządowymi protestantami. Zwolennicy władz, uzbrojeni w żelazne pręty, zaatakowali antyrządowych manifestujących w pokojowym miasteczku namiotowym Gota Go Gama, które powstało w kwietniu w administracyjnej dzielnicy Kolombo i stało się centralnym punktem ogólnokrajowych protestów.

Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Co najmniej dziewięć osób trafiło do szpitala w związku z urazami lub zatruciem gazem łzawiącym - informowała agencja Reutera, powołując się na źródła medyczne.

- To pokojowy protest – powiedział Reuterowi Pasindu Senanayaka, antyrządowy protestujący. - Zaatakowali Gota Go Gama i podpalili nasze namioty. Jesteśmy teraz bezradni, błagamy o pomoc - zaapelował.

600 demonstracji

Jak informują lankijskie media, w poniedziałek do szpitali w stołecznym Kolombo trafiło 130 poszkodowanych osób po tym, jak zwolennicy rządu, którzy wcześniej wzięli udział w spotkaniu w rezydencji premiera, zaatakowali protestujących. Media pokazały nagranie, na którym tłum wpycha do jeziora w centrum miasta samochód mający należeć do jednego z byłych ministrów.