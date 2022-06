Rząd Sri Lanki ogranicza dostęp do paliwa. Zapasy wystarczą na tydzień

Kryzys gospodarczy w Sri Lance jest coraz bardziej dotkliwy. W kraju regularnie dochodzi do protestów przeciwko rządzącym, a nawet gwałtownych zamieszek . "Kraj całkowicie się rozpadł z powodu braku paliwa" - stwierdził w oświadczeniu wideo lider opozycji Sajith Premadasa. "Rząd wielokrotnie okłamywał naród i nie ma żadnego planu, jak ruszyć do przodu" – dodał. Premadasa wezwał również obecne władze do ustąpienia.

Sri Lanka: zapasy paliwa gwałtownie się kurczą

Ostatnie zapasy oleju w kraju są wykorzystywane do uruchomienia elektrowni cieplnych, co ma do minimum ograniczyć przerwy w dostawach prądu. Planowo wydłużą się one od poniedziałku z dwóch i pół godziny do trzech godzin. "Mamy nadzieję, że przez najbliższe dwa miesiące uda nam się utrzymać przerwy w dostawach prądu na poziomie od trzech do czterech godzin" - powiedział Janaka Ratnayake, przewodniczący Public Utilities Commission of Sri Lanka. "Biorąc pod uwagę sytuację w kraju, może się to zmienić" – dodał.