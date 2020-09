Pożar supertankowca u wybrzeży Sri Lanki. W ładowniach znajdowały się miliony litrów ropy

Na pokładzie supertankowca New Diamond przepływającego nieopodal wybrzeża Sri Lanki wybuchł w czwartek pożar. W ładowniach jednostki znajdowały się miliony litrów ropy naftowej. Jak przekazała lankijska marynarka wojenna, ogień udało się opanować. Spośród 23-osobowej załogi ucierpiała jedna osoba, a jedną uważa się za zaginioną.

Statek New Diamond, supertankowiec z kategorii "very large", czarterowany przez indyjską spółkę Indian Oil Corporation, transportował ropę z Kuwejtu do portu w Paradipie, gdzie znajduje się rafineria indyjskiego giganta petrochemicznego. Pożar wybuchł w czwartek rano czasu lokalnego, gdy tankowiec znajdował się około 20 mil na wschód od wybrzeża Sri Lanki .