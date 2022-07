Protestujący chcieli jego ustąpienia, został prezydentem. "Jesteśmy zszokowani"

Masowe protesty i dymisja prezydenta

9 lipca tłum wdarł się do rezydencji prezydenta Rajapaksy oraz podpalił rezydencję Ranila Wickremesinghe, który sprawował wówczas funkcję premiera. Po ucieczce Rajapaksy z kraju Wickremesinghe automatycznie objął stanowisko pełniącego obowiązki prezydenta, a jego zwycięstwo w środowym głosowaniu oznacza, że będzie głową państwa do końca obecnej prezydenckiej kadencji, która upływa w listopadzie 2024 roku. Protestujący domagali się wcześniej, by i on ustąpił z wszelkich stanowisk, lecz Wickremesinghe odrzucił te żądania.