Sri Lanka mierzy się z kryzysem, żywność będzie reglamentowana

Prezydent kraju Gotabaya Rajapaksa poinformował we wtorek, że wprowadzone przepisy nadzwyczajne mają przeciwdziałać skupywaniu cukru, ryżu i innych niezbędnych produktów spożywczych. Przywódca mianował jednego z oficerów wojska "komisarzem generalnym do spraw najpotrzebniejszych usług, odpowiedzialnego za zaopatrzenie w ryż, cukier i inne artykuły spożywcze".

W celu ograniczenia zużycia benzyny, minister energii Udaya Gammanpila zaapelował do kierowców, by korzystali z samochodów z umiarem. Administracja prezydenta Sri Lanki ostrzegła, że jeżeli poziom zużycia paliwa nie zmniejszy się, to do końca roku władze będą zmuszone racjonować również ten produkt.