Ze statku wyciekały chemikalia, załoga nie otrzymała zgody na rozładunek. Niedługo później wybuchł pożar

Załoga kontenerowca transportującego chemikalia, który w maju zapalił się, a następnie zatonął u wybrzeży Sri Lanki, wiedziała o wycieku, zanim doszło do katastrofy - poinformował w piątek dyrektor generalny operatora jednostki. Tłumaczył, że przed pożarem Katar i Indie odmówiły zezwolenia na rozładunek przeciekającego kontenera.

Shmuel Yoskovitz, szef X-Press Feeders, do której należy kontenerowiec MV X-Press Pearl poinformował w piątek, że zgodnie z harmonogramem kontener został załadowany na statek w porcie Jebel Ali w Dubaju. - Wykryto, że przecieka, gdy statek znajdował się w pobliżu portu Hamad w Katarze. Zwróciliśmy się do jego władz z prośbą o jego rozładowanie. Nie zgodzono się, tłumacząc brakiem siły roboczej i sprzętu - dodał. Poinformował, że statek wpłynął następnie do portu Hazira w Indiach, gdzie również odmówiono pomocy.