Zamieszki przed rezydencją prezydenta Sri Lanki. Zatrzymano 54 osoby

Przed rezydencją prezydenta Sri Lanki w Kolombo w czwartek wieczorem doszło do protestu, który przerodził się w zamieszki. Demonstranci wyrażali swoje niezadowolenie z powodu niedoborów żywności, paliwa oraz prądu. Są one efektem głębokiego kryzysu gospodarczego, w jakim pogrążony jest kraj. Funkcjonariusze próbowali pacyfikować manifestantów gazem łzawiącym oraz armatkami wodnymi. Ze strony protestujących w ruch poszły kamienie, podpalali także pojazdy należące do służb.

Gwałtowne protesty

- W związku z zamieszkami, które wybuchły zeszłej nocy, zatrzymaliśmy 54 osoby. Kilka pojazdów należących do armii i policji zostało spalonych przez demonstrantów, w tym dwa autobusy, jeden policyjny jeep i kilka motocykli - powiedział rzecznik miejscowej policji w rozmowie z agencją Reutera. Poinformował, że pięciu funkcjonariuszy policji zostało rannych i trafiło do szpitala. Jak dodał, nie ma doniesień o poszkodowanych po stronie protestujących.

Przyczyny kryzysu

BBC zwraca uwagę, że powszechność protestów to dowód na ogromny spadek popularności prezydenta Rajapaksy, który w 2019 roku objął władzę zdecydowaną większością głosów. Obiecywał wówczas stabilność i "rządy silnej ręki". Krytycy obecnego szefa rządu wskazują, że to korupcja oraz nepotyzm (krewni Rajapaksy zajmują kilka kluczowych stanowisk ministerialnych) są jednym z głównym powodów kryzysu, w którym znalazła się Sri Lanka.

Rząd obwinia pandemię, która poważnie uderzyła w branżę turystyczną na wyspie - jedno z głównych źródeł dochodu państwa oraz zagranicznej waluty. Do znacznego spadku liczby turystów przyczyniła się także seria ataków na kościoły, do których doszło w Święta Wielkanocne w 2019 roku.

Eksperci, których wypowiedzi przytacza BBC, twierdzą jednak, że kryzys gospodarczy na Sri Lance trwa już od dawna. - To skumulowany wynik tego, co narastało przez kilka ostatnich dziesięcioleci i jak zwykle nie ma nikogo, kto mógłby wziąć za to odpowiedzialność - mówi BBC politolog i komentator polityczny Jayadeva Uyangoda. Dodaje jednocześnie, że "obecny rząd jest bezpośrednio odpowiedzialny za złe zarządzanie kryzysem od czasu dojścia do władzy w 2019 roku, poprzez czystą niekompetencję, arogancję i korupcję".