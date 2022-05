W nocy znów niespokojnie na Sri Lance. Prezydent apeluje o "powściągliwość i tolerancję"

Zamieszki na Sri Lance trwają

Wydarzenie to podsyciło zamieszki, które rozlały się po całym kraju. Niespokojnie było także w nocy z wtorku na środę. Jak podaje BBC, do podpaleń doszło w mieście Negombo na północ od stoicy. Podpalony został między innymi luksusowy ośrodek wypoczynkowy należący do syna premiera Mahindy Rajapaksy, który w poniedziałek podał się do dymisji.