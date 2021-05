"Można to określić jako najgorszą katastrofę w moim życiu". Kontenerowiec nadal płonie

Mikodrobiny plastiku na plażach, plamy ropy w wodzie

Jak pisze "The Guardian", istnieje obawa, że wyciek chemikaliów spowodował już szkody na wybrzeżu Sri Lanki, w tym w popularnych kurortach turystycznych Negombo i Kalutara. Tam plaże są pokryte mikroplastikiem, widać też plamy ropy w otaczającym je oceanie. Serwis News 1st podaje jednak, iż ratownicy poinformowali, że konstrukcja kadłuba statku pozostaje nienaruszona i nie doszło do wycieku ropy. Dodali, że badają możliwość wejścia na statek i odholowania go.

Umiera morska fauna

Do sprzątania plaż wysłano tysiące żołnierzy marynarki wojennej w strojach ochronnych. "Przy dostępnych dotychczas informacjach można to określić jako najgorszą katastrofę w moim życiu" - powiedziała cytowana przez "The Guardian" Dharshani Lahandapura, szefowa Urzędu Ochrony Środowiska Morskiego Sri Lanki. Przekazała, że chemikalia wyciekły do morza i zanieczyściły wodę, prawdopodobnie powodując szkody ekologiczne w rafach koralowych, lagunach i namorzynach, których regeneracja może zająć dziesięciolecia.