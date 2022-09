Komisja Europejska proponuje całkowite zawieszenie porozumienia o ułatwieniach wizowych z Rosją

"Polityka wizowa UE jest oznaką zaufania – zaufania, które Rosja całkowicie podkopała swoją niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją przeciwko Ukrainie . Dopóki trwa militarna agresja Rosji przeciwko krajowi kandydującemu do UE, obywatele rosyjscy nie mogą korzystać z ułatwień w podróży do Europy. Po raz kolejny UE pokazuje swoją niezachwianą jedność w odpowiedzi na militarną agresję Rosji" - oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas.

Rosjanom będzie trudniej uzyskać wizę

W praktyce, po zawieszeniu porozumienia, rosyjscy wnioskodawcy będą musieli liczyć się z wyższą opłatą wizową, która wzrośnie z 35 euro do 80 euro; wydłużonym czasem przetwarzania wniosków - standardowy termin, w którym konsulaty podejmują decyzję w sprawie wizy wydłuży się z 10 do 15 dni i będzie mógł zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach do maksymalnie 45 dni. Zostanie zniesiony ułatwiony dostęp do wiz wielokrotnego wjazdu do strefy Schengen; wnioskodawcy będą musieli złożyć większą liczbę dokumentów.