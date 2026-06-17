Świat Śmierć Polki w Ekwadorze. Żurek: polska prokuratura zajęła się sprawą Oprac. Adrian Wróbel |

Żurek o sprawie śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ENEX

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Monika Silva Koniuszek była prezeską fundacji La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości w handlu ziemią w prowincji Santa Elena. 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Okoliczności jej śmierci nie zostały jak dotąd wyjaśnione.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak przekazywała w zeszłym tygodniu, że Ambasada RP w Limie poinformowała 10 czerwca Prokuraturę Krajową o nienaturalnym zgonie polskiej obywatelki.

Mieszkanie Moniki Silvii Koniuszek w Ekwadorze Źródło zdjęcia: ENEX

W ubiegły piątek Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci polskiej aktywistki.

Żurek o śmierci Polki: prokuratura podjęła postępowanie

- Od pierwszego momentu, kiedy pozyskałem taką wiadomość, znałem działania tej osoby wcześniej i natychmiast uruchomiłem właściwego mojego zastępcę, który jest osobą dedykowaną do kontaktów międzynarodowych. Polska prokuratura podjęła postępowanie - powiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas środowej konferencji prasowej pytany o tę sprawę.

Jak zastrzegł, nie ma jeszcze informacji o tym, jakie czynności wykonano w ramach tej pomocy prawnej. - Ale proszę pamiętać, że to jest nasza obywatelka, a my mamy poważne wątpliwości, wiedząc, czym się zajmowała, czy rzeczywiście to było samobójstwo, czy też było to upozorowanie samobójstwa - zaznaczył szef MS.

Waldemar Żurek na konferencji prasowej Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

- Nie mam żadnych danych na razie, że mogło być inaczej, ale w przypadku osób, które walczyły aktywnie z korupcją w różnych krajach świata, w przypadku takiej śmierci, która nie jest typową, zawsze prowadzimy postępowanie i ja nadzoruję to postępowanie, ale do dziś nie mam danych żadnych informacji przełomowych - powiedział Żurek.

Zapewnił, że "od pierwszego momentu, gdy w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, polska prokuratura zajęła się tą sprawą". Dodał, że dotąd nikt z polskiej prokuratury nie pojechał do Ekwadoru i na razie "jest to kontakt na odległość".

- Chodziło też o to, i zwracaliśmy uwagę w tych kontaktach, żeby we właściwy sposób przeprowadzić sekcję zwłok, która bardzo często dla śledczych jest sygnałem, jakie były powody śmierci, więc tu jest klucz tych pierwszych dni od chwili śmierci i przeprowadzenia na miejscu właściwych działań kryminalistycznych, (...) więc to będzie kluczowe w tej sprawie - ocenił minister.

W śledztwie będą uczestniczyć zagraniczni biegli

W tym tygodniu MSZ Ekwadoru ogłosiło, że dwaj biegli z Argentyny będą uczestniczyć, jako obserwatorzy, w śledztwie w sprawie śmierci kobiety. Ekwadorskie władze - jak zapewniono - podjęły "działania dyplomatyczne wobec rządów Argentyny i Polski w celu uzyskania wsparcia niezależnych i bezstronnych obserwatorów i lekarzy medycyny sądowej, którzy przyczynią się do zapewnienia przejrzystości, obiektywizmu i rzetelności procesu dochodzeniowego".

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"Ekwador utrzymuje otwarte kanały koordynacji z władzami Polski i oczekuje na ich odpowiedź w sprawie wniosku o współpracę techniczną, złożonego w tej sprawie" - dodało ekwadorskie MSZ.

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