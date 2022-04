Nowe dowody, wyrok podany w wątpliwość. Teksański sąd odroczył egzekucję skazanej na śmierć Melissy Lucio

Sąd Apelacyjny w Teksasie odroczył egzekucję Melissy Lucio, skazanej 15 lat temu na karę śmierci za zabicie swojej dwuletniej córki. W sprawie pojawiły się nowe dowody, które według prawników otwierają drogę do nowego procesu, a ostatecznie nawet do całkowitego oczyszczenia z zarzutów.

Nowa ekspertyza

Wniosek Lucio o wstrzymanie egzekucji zyskał poparcie znanych osobistości (m.in. Kim Kardashian) oraz dwupartyjnej grupy ponad połowy Izby Reprezentantów w Teksasie, która prosiła o nowy proces. Prawnicy Lucio twierdzą, że wyrok skazujący ją w 2008 roku został wydany z powodu - jak to nazwali - "wymuszonego" i "fałszywego" przyznania się Lucio do bicia i gryzienia Mariah. Przyznanie to nastąpiło po wielu godzinach przesłuchań w nocy po śmierci córki. Lucio zadzwoniła pod numer 911, aby zgłosić, że jej córka nie reaguje po tym, jak ułożyła się do drzemki w swoim mieszkaniu w Harlingen w Teksasie - przypomina agencja Reutera.