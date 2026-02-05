Logo strona główna
Świat

Chomsky do Epsteina o "histerii wokół znęcania się nad kobietami"

Jeffrey Epstein - Noam Chomsky
Departament Sprawiedliwości USA opublikował tysiące stron dokumentów dotyczących sprawy Epsteina
Najnowsze doniesienia podważają wcześniejsze twierdzenia Noama Chomsky’ego, że miał on z Jeffreyem Epsteinem głównie kontakty finansowe. Znany lingwista, filozof i krytyk elit utrzymywał ze skazanym przestępcą seksualnym bliskie relacje. Ujawnione maile wskazują, że doradzał mu, ubolewając nad tym, jak "okropnie" jest traktowany i jaka "histeria rozwinęła się wokół znęcania się nad kobietami".

Dowody na bliskie relacje Noama Chomsky'ego z Jeffreyem Epsteinem można znaleźć na stronach wielu dokumentów dotyczących zmarłego skazanego przestępcy seksualnego, które opublikował Departament Sprawiedliwości USA.

Ujawniona korespondencja między Epsteinem a Chomskym i jego żoną Valerią dotyczy kwestii zawodowych, spotkań, finansów, ale też spraw prywatnych. Znany lingwista, filozof i krytyk elit utrzymywał bliską znajomość z Epsteinem, mimo że już w 2008 roku został on skazany przez sąd stanowy Florydy za dostarczanie 14-letniej dziewczyny do prostytucji oraz nakłanianie do prostytucji. W ramach kontrowersyjnej ugody Epstein przyznał się wtedy do dwóch zarzutów, odsiedział w więzieniu 13 miesięcy i został zarejestrowany jako przestępca seksualny.

Portal BBC zwraca uwagę na wymianę e-maili Noama Chomsky'ego z Jeffreyem Epsteinem z lutego 2019 r., pół roku przed kolejnym aresztowaniem Epsteina. Skazany przestępca seksualny prosił wówczas słynnego językoznawcę, by doradził mu, co zrobić z tym, że media w "odrażający" sposób przedstawiają zarzuty wobec niego o handel ludźmi w celach seksualnych. Pytał, czy powinien "bronić się", czy "postarać się to ignorować". Chomsky ubolewa w odpowiedzi nad "okropnym sposobem" traktowania Epsteina i "histerii, jaka rozwinęła się wokół znęcania się nad kobietami". Radzi: "To bolesne, ale myślę, że najlepszym sposobem jest zignorowanie tej sytuacji”".

"Zbrodnia gorsza niż morderstwo"

Epstein wysłał maila do Chomsky'ego po tym, jak "Miami Herald" opublikowało serię raportów śledczych na temat Epsteina i zawartej przez niego w 2008 r. kontrowersyjnej ugody, mającej na celu uniknięcie procesu w sprawie federalnych zarzutów o handel ludźmi w celach seksualnych. Federalne śledztwo wskazywało na 36 nieletnich ofiar.

"Noam. Chciałbym usłyszeć twoją radę, jak sobie radzić z odrażającymi publikacjami" - napisał Epstein, dodając, że relacje medialne na jego temat "wymykają się spod kontroli". "Czy mam gdzieś napisać felieton?" - pytał. "Czy mam się bronić? Czy raczej ignorować fakt, że tłumy są niebezpieczne".

W odpowiedzi z konta oznaczonego w dokumentach jako Noam Chomsky czytamy: "To, czego sępy bardzo pragną, to publiczna reakcja, która umożliwi społeczeństwu przeprowadzenie serii jadowitych ataków, często ze strony osób szukających rozgłosu lub wszelkiego rodzaju dziwaków". W wiadomości e-mail dodano: "Jest to szczególnie ważne teraz, w obliczu histerii, jaka rozwinęła się wokół znęcania się nad kobietami. Histeria ta osiągnęła taki poziom, że samo kwestionowanie zarzutów jest zbrodnią gorszą niż morderstwo".

"Śmiało, ufamy ci"

Z dokumentów wynika również, że małżonkowie zwracali się do finansisty z prośbą o poradę w kwestii spłaty odsetek oraz sposobu komunikowania się z dziećmi na temat finansów. "N chce wysłać poniższy list swoim dzieciom" - napisała we wrześniu 2017 roku osoba z adresu e-mail zidentyfikowanego jako Valeria Chomsky. "Masz jakieś sugestie? Coś do dodania? Proponuj śmiało. Ufamy ci".

Korespondencja między Epsteinem a Chomskym również pojawiała się w dokumentach opublikowanych w zeszłym roku. Wynika z nich, że ​​przez lata wymienili między sobą kilka wiadomości, a Epstein zaprosił naukowca do siebie na nocleg.

W niedatowanym liście, dołączonym do zbioru e-maili, Chomsky stwierdził, że obaj mężczyźni przeprowadzili "wiele długich i często dogłębnych dyskusji".

"Spotkałem poważnych zbrodniarzy. Nie żałuję"

97-letni Chomsky nie wypowiedział się na temat ujawnionych dokumentów. Słynny lingwista przyznał wcześniej, że znał Epsteina, ale twierdził, że ich relacje opierały się głównie na transakcjach finansowych.

Zapytany w 2023 roku przez "Harvard Crimson", gazetę studencką Uniwersytetu Harvarda, czy żałuje znajmości z Epsteinem, odpowiedział: "Spotkałem [wszelkiego rodzaju] ludzi, w tym poważnych zbrodniarzy wojennych. Nie żałuję spotkania z żadnym z nich". W wywiadzie dla "Wall Street Journal" o swojej relacji z Epsteinem mówił: "Pierwsza odpowiedź brzmi: to nie twoja sprawa. Ani nikogo innego. Druga: znałem go i spotykaliśmy się okazjonalnie".

Chomsky jest obecnie emerytowanym profesorem Massachusetts Institute of Technology. Od października 2023 roku przebywa też na bezpłatnym urlopie zdrowotnym jako profesor lingwistyki Uniwersytetu Arizony.

Autorka/Autor: Opracowała Anna Zaleska

Źródło: BBC, Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: oversight.house.gov

