Brytyjskie księżniczki w aktach Epsteina. "Co właściwie robiły?"

Siatka Jeffreya Epsteina. Pisał ze swoimi skautami, kiedy jeszcze odsiadywał wyrok Źródło: Katarzyna Górniak / "Fakty" TVN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Księżniczki Yorku, 37-letnia Beatrycze i 35-letnia Eugenia, córki Andrzeja Mountbattena-Windsora, brata króla Karola III, oraz Sarah Ferguson, pojawiają się setki razy w najnowszej odsłonie ujawnionych pod koniec stycznia trzech milionach akt powiązanych z Jeffreyem Epsteinem.

Richard Palmer, królewski korespondent z 20-letnim doświadczeniem, komentuje, że te wzmianki "wzbudzą zainteresowanie opinii publicznej i pojawią się pytania o to, co one właściwie robiły" - podaje BBC. Stacja zaznacza, że ich rodzice popadli w "niełaskę" w związku z publikacjami, teraz córki mierzą się z konsekwencjami swoich działań.

Jak komentuje brytyjski nadawca, nowo opublikowane akta wskazują, że Jeffrey Epstein odgrywał większą rolę w życiu księżniczek, niż wcześniej sądzono. Z dokumentów wynika, że ​​zjadły z nim lunch w Miami w 2009 roku, kilka dni po tym, jak wyszedł z więzienia. W czasie tej wizyty Eugenia miała 19 lat, a Beatrice - 21.

- Łatwo krytykować tę decyzję teraz, gdy przestępstwa Epsteina wyszły na pierwszy plan, ale gdyby nikt nie zwracał na to uwagi w tamtym czasie, można sobie wyobrazić, że po prostu pojechały na wycieczkę zorganizowaną przez matkę - komentował dla brytyjskiej stacji autor książki o Andrzeju Mountbattenie-Windsorze Andrew Lownie. Spotkanie i wymiana wiadomości miały miejsce już jednak po tym, jak Epstein w 2008 roku został skazany za nakłanianie nieletniej do seksu i wpisany do rejestru przestępców seksualnych.

Brytyjskie księżniczki w aktach Epsteina

Z wymiany maili wynika, że Epstein opłacił członkom rodziny królewskiej bilety lotnicze do USA. Prosił też w jednej z wiadomości o oprowadzenie osoby, której dane ocenzurowano, po Pałacu Buckingham. - Myślę, że zaufały swojemu ojcu, a teraz wszystko się obróciło przeciwko nim - komentował dla magazynu "People" Robert Jobson, autor książek o rodzinie królewskiej.

Jak wskazuje z kolei CNN, dotychczas opinia publiczna koncentrowała się na relacji ich ojca ze skazanym finansistą. Jednak im więcej dokumentów zostało ujawnionych, tym więcej wiadomo także o przyjaźni z Jeffreyem Epsteinem ich matki, która "najwyraźniej wprowadziła córki do swojego świata".

Dowiedz się więcej: Były książę na czworaka. Ujawnili nowe zdjęcia z akt Epsteina

- To niezwykle przygnębiające dla obu młodych kobiet, że rodzice tak swobodnie wspominają o nich skazanemu przestępcy seksualnemu - mówił CNN Russell Myers, prowadzący podcast o rodzinie królewskiej "Pod Save The King". W dokumentach pojawia się m.in. mail od Sarah Ferguson, która pisała, że jej córka wraca z "weekendowego bzykanka" (shagging weekend).

Księżniczki Yorku, Beatrycze i Eugenia Źródło: Aaron Chown/PA Images via Getty Images

Sama wzmianka w ujawnionych aktach nie oznacza, że popełniono przestępstwo, przypomina CNN. Zarówno księżniczka Beatrycze, jak i Eugenia są młodymi matkami. Od czasu publikacji akt nie złożyły publicznych oświadczeń ani nie były widziane publicznie w towarzystwie rodziców. Zbudowały życie "poza murami pałacu" - Beatrycze założyła BY-EQ, firmę doradztwa strategicznego dla liderów biznesu, z kolei Eugenia pracuje jako dyrektor w galerii sztuki Hauser & Wirth.

Brytyjska policja bada obecnie zarzuty dotyczące nadużyć i naruszenia tajemnicy służbowej, bowiem ujawnione dokumenty mogą sugerować, że były książę Andrzej, gdy pełnił funkcję brytyjskiego wysłannika ds. handlu, udostępniał poufne materiały Epsteinowi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tego były książę nie straci. Król się zgodził

Skandal związany z ujawnieniem akt

Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, który w 2008 roku został skazany za dostarczenie i nakłanianie 14-letniej dziewczyny do prostytucji. Mimo wyroku, który był efektem kontrowersyjnej ugody z prokuratorami - federalne śledztwo wykazało 36 nieletnich ofiar - miliarder przez lata utrzymywał kontakty z przedstawicielami elity politycznej i biznesowej Stanów Zjednoczonych i Europy. W 2019 roku został ponownie aresztowany i oskarżony o handel nieletnimi w celach seksualnych oraz o spisek w celu handlu nieletnimi w celach seksualnych. Został znaleziony martwy w 2019 roku w celi aresztu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano oficjalnie za samobójstwo.

Departament Sprawiedliwości USA opublikował 2 lutego ponad trzy miliony stron dokumentów, dwa tysiące nagrań wideo oraz blisko 180 tysięcy zdjęć dotyczących Epsteina. To największa jak dotąd transza. Ujawnienie nakazał w zeszłym roku Kongres USA. Jak zwracają uwagę amerykańskie media, znaczna część ujawnionych dokumentów pochodzi sprzed ponad dekady, a więc z czasów pierwszych głośnych problemów Epsteina z prawem.