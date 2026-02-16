Logo strona główna
Świat

Brytyjskie księżniczki w aktach Epsteina. "Co właściwie robiły?"

GettyImages-2210992658
Siatka Jeffreya Epsteina. Pisał ze swoimi skautami, kiedy jeszcze odsiadywał wyrok
Źródło: Katarzyna Górniak / "Fakty" TVN
Członkinie brytyjskiej rodziny królewskiej, księżniczki Beatrycze i Eugenia, są wymienione w ujawnionych ostatnio aktach Epsteina. Królewski korespondent komentuje, że te wzmianki "wzbudzą zainteresowanie opinii publicznej".

Księżniczki Yorku, 37-letnia Beatrycze i 35-letnia Eugenia, córki Andrzeja Mountbattena-Windsora, brata króla Karola III, oraz Sarah Ferguson, pojawiają się setki razy w najnowszej odsłonie ujawnionych pod koniec stycznia trzech milionach akt powiązanych z Jeffreyem Epsteinem.

Richard Palmer, królewski korespondent z 20-letnim doświadczeniem, komentuje, że te wzmianki "wzbudzą zainteresowanie opinii publicznej i pojawią się pytania o to, co one właściwie robiły" - podaje BBC. Stacja zaznacza, że ich rodzice popadli w "niełaskę" w związku z publikacjami, teraz córki mierzą się z konsekwencjami swoich działań.

Jak komentuje brytyjski nadawca, nowo opublikowane akta wskazują, że Jeffrey Epstein odgrywał większą rolę w życiu księżniczek, niż wcześniej sądzono. Z dokumentów wynika, że ​​zjadły z nim lunch w Miami w 2009 roku, kilka dni po tym, jak wyszedł z więzienia. W czasie tej wizyty Eugenia miała 19 lat, a Beatrice - 21.

- Łatwo krytykować tę decyzję teraz, gdy przestępstwa Epsteina wyszły na pierwszy plan, ale gdyby nikt nie zwracał na to uwagi w tamtym czasie, można sobie wyobrazić, że po prostu pojechały na wycieczkę zorganizowaną przez matkę - komentował dla brytyjskiej stacji autor książki o Andrzeju Mountbattenie-Windsorze Andrew Lownie. Spotkanie i wymiana wiadomości miały miejsce już jednak po tym, jak Epstein w 2008 roku został skazany za nakłanianie nieletniej do seksu i wpisany do rejestru przestępców seksualnych.

Brytyjskie księżniczki w aktach Epsteina

Z wymiany maili wynika, że Epstein opłacił członkom rodziny królewskiej bilety lotnicze do USA. Prosił też w jednej z wiadomości o oprowadzenie osoby, której dane ocenzurowano, po Pałacu Buckingham. - Myślę, że zaufały swojemu ojcu, a teraz wszystko się obróciło przeciwko nim - komentował dla magazynu "People" Robert Jobson, autor książek o rodzinie królewskiej.

Jak wskazuje z kolei CNN, dotychczas opinia publiczna koncentrowała się na relacji ich ojca ze skazanym finansistą. Jednak im więcej dokumentów zostało ujawnionych, tym więcej wiadomo także o przyjaźni z Jeffreyem Epsteinem ich matki, która "najwyraźniej wprowadziła córki do swojego świata".

Były książę na czworaka. Ujawnili nowe zdjęcia z akt Epsteina
- To niezwykle przygnębiające dla obu młodych kobiet, że rodzice tak swobodnie wspominają o nich skazanemu przestępcy seksualnemu - mówił CNN Russell Myers, prowadzący podcast o rodzinie królewskiej "Pod Save The King". W dokumentach pojawia się m.in. mail od Sarah Ferguson, która pisała, że jej córka wraca z "weekendowego bzykanka" (shagging weekend).

Księżniczki Yorku, Beatrycze i Eugenia
Księżniczki Yorku, Beatrycze i Eugenia
Źródło: Aaron Chown/PA Images via Getty Images

Sama wzmianka w ujawnionych aktach nie oznacza, że popełniono przestępstwo, przypomina CNN. Zarówno księżniczka Beatrycze, jak i Eugenia są młodymi matkami. Od czasu publikacji akt nie złożyły publicznych oświadczeń ani nie były widziane publicznie w towarzystwie rodziców. Zbudowały życie "poza murami pałacu" - Beatrycze założyła BY-EQ, firmę doradztwa strategicznego dla liderów biznesu, z kolei Eugenia pracuje jako dyrektor w galerii sztuki Hauser & Wirth.

Brytyjska policja bada obecnie zarzuty dotyczące nadużyć i naruszenia tajemnicy służbowej, bowiem ujawnione dokumenty mogą sugerować, że były książę Andrzej, gdy pełnił funkcję brytyjskiego wysłannika ds. handlu, udostępniał poufne materiały Epsteinowi.

Tego były książę nie straci. Król się zgodził
Skandal związany z ujawnieniem akt

Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, który w 2008 roku został skazany za dostarczenie i nakłanianie 14-letniej dziewczyny do prostytucji. Mimo wyroku, który był efektem kontrowersyjnej ugody z prokuratorami - federalne śledztwo wykazało 36 nieletnich ofiar - miliarder przez lata utrzymywał kontakty z przedstawicielami elity politycznej i biznesowej Stanów Zjednoczonych i Europy. W 2019 roku został ponownie aresztowany i oskarżony o handel nieletnimi w celach seksualnych oraz o spisek w celu handlu nieletnimi w celach seksualnych. Został znaleziony martwy w 2019 roku w celi aresztu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano oficjalnie za samobójstwo.

Departament Sprawiedliwości USA opublikował 2 lutego ponad trzy miliony stron dokumentów, dwa tysiące nagrań wideo oraz blisko 180 tysięcy zdjęć dotyczących Epsteina. To największa jak dotąd transza. Ujawnienie nakazał w zeszłym roku Kongres USA. Jak zwracają uwagę amerykańskie media, znaczna część ujawnionych dokumentów pochodzi sprzed ponad dekady, a więc z czasów pierwszych głośnych problemów Epsteina z prawem.

Autorka/Autor: Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: BBC, CNN, People

Źródło zdjęcia głównego: Aaron Chown/PA Images via Getty Images

