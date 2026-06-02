Świat

"Komisja prawdy" zajęła się ranczem Zorro. Należało do Epsteina

Ranczo Zorro w Nowym Meksyku
Sprawa Epsteina. Działania służb na ranczu Zorro w Nowym Meksyku
Członkowie "komisji prawdy" z Nowego Meksyku, którzy prowadzą dochodzenie w sprawie rancza Zorro, na początku tygodnia poinformowali o wydaniu pierwszych wezwań sądowych. Skierowano je do kilku dużych podmiotów. - Nie będziemy kolejnymi, którzy mieli władzę, by działać, ale postanowili tego nie robić - zapewnia przewodnicząca organu.

Komisja legislacyjna stanu Nowy Meksyk, nazywana "komisją prawdy", ogłosiła w poniedziałek, że w ramach śledztwa dotyczącego okrytego niesławą rancza Zorro, które należało do zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Espteina, wystosowano ponad tuzin wezwań sądowych - podaje CNN. Wśród podmiotów znalazły się FBI, biuro gubernatora stanu oraz instytut naukowy w Santa Fe, a także kilka dużych banków, w tym Deutsche Bank.

Znaleziono to w celi Epsteina. Ujawniono po siedmiu latach

Czym jest "komisja prawdy"

Komisją Prawdy o Ocalałych z Nowego Meksyku kieruje dwupartyjna grupa czterech osób z Izby Reprezentantów. Demokratka Andrea Romero - jej przewodnicząca - twierdzi, że celem organu jest "naprawa porządku politycznego". Jak mówiła, porządek ten naruszony został w "Nowym Meksyku, w tym kraju i na całym świecie, przez jednego człowieka", ale też przez "milczenie, współudział i zaniedbania wielu osób i instytucji, które miały władzę, by temu zapobiec, a jednak tego nie zrobiły". Celem komisji jest ustalenie, co działo się na terenie posiadłości w czasie, gdy należała ona do Epsteina.

Komisja zbada zarzuty handlu ludźmi w celach seksualnych oraz rzekome przestępstwa na ranczu, a także "sieci wpływów", które umożliwiły Epsteinowi prowadzenie działalności w tym stanie przez 26 lat - jak twierdzi kongresmenka Marianna Anaya, członkini komisji.

Jeśli komisja znajdzie dowody na popełnienie przestępstwa, skieruje sprawę do odpowiednich organów ścigania, w Nowym Meksyku lub gdzie indziej - zapowiadają jej członkowie. Śledztwo może też przybrać międzynarodowy wymiar, jeśli znalezione zostaną dowody na to, że osoby publiczne podróżowały na ranczo i brały udział w domniemanych nadużyciach seksualnych.

- Nie będziemy kolejnymi, którzy mieli władzę, by działać, ale postanowili tego nie robić - dodała Romero. W planach komisji jest przeszukanie rancza, a także rozmowy z osobami, które mogły zostać skrzywdzone przez Epsteina oraz mają wiedzę na temat jego przestępstw popełnionych w tym stanie.

Komisja planuje też koordynować działania z lokalnymi i federalnymi organami ścigania, a także Kongresem Stanów Zjednoczonych. Efektem tych prac ma być wydanie raportu.

Kontrowersje wokół rancza

Ranczo Zorro, jak przypomina Reuters, było źródłem wielu spekulacji i teorii spiskowych na temat wykorzystywania przez Epsteina młodych kobiet i dziewcząt. "Komisja prawdy" jest pierwszą tego typu w kraju, a została powołana po tym, jak Departament Sprawiedliwości ujawnił miliony dokumentów związanych z Epsteinem. Rzuciły one światło na temat tego, co mogło się dziać na terenie posiadłości. Jeffrey Epstein kupił liczące ponad trzy tysiące hektarów ranczo w 1993 roku.

W lutym i marcu tego roku wydano decyzje stanowe i federalne dotyczące przeszukania rancza Zorro. W tle działań służb pojawiła się wiadomość mailowa, jakoby na terenie posiadłości mogły zostać pochowane dwie dziewczynki. Brak informacji, czy jakieś dowody znaleziono.

Do tej pory jedyną osobą, która została skazana w związku ze sprawą Epsteina, jest jego najbliższa wspólniczka Ghislaine Maxwell. On sam nigdy nie został oskarżony o przestępstwo w Nowym Meksyku. Posiadłość, już po śmierci Epsteina, została sprzedana w 2023 roku biznesmenowi i byłemu senatorowi stanowemu z Teksasu Donowi Huffinesowi, który zmienił jego nazwę na San Rafael.

Źródło: CNN, Reuters, NBC News
