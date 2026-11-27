Świat Królowa nie stanie przed komisją w sprawie Epsteina? "Zaskakujące" i "nierozważne" Oprac. Ewa Żebrowska |

Król Haakon VIII i królowa Mette-Marit na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Torbjorn Brovold/NRK/NTB/PAP/EPA

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pod koniec stycznia ujawniono, że kontakty księżnej koronnej Mette-Marit z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem były znacznie bardziej rozległe, niż wcześniej sądzono - podaje norweski portal NRK. Relacja trwała też dłużej niż zapewniał o tym dwór królewski. Szczegóły tej sprawy wyjaśnić miała niezależna komisja powołana przez norweski parlament - Storting.

Jednak z doniesień norweskich mediów wynika, że Mette-Marit nie będzie składać przed komisją wyjaśnień. Portal NRK, powołując się na korespondencję między kancelarią premiera a dworem królewskim podaje, że odradza jej to sam szef rządu. Kancelaria argumentuje, że stanięcie członkini rodziny królewskiej przed komisją "byłoby sprzeczne z tradycją" i "rodziłoby pytania dotyczące fundamentalnych zasad podziału władzy".

Relacja Mette-Marit z Epsteinem

Mette-Marit, jak wynikało z ujawnionych w styczniu akt, prowadziła korespondencję z Jeffreyem Epsteinem w latach 2011–2014 i przebywała przez kilka dni w jego rezydencji w Palm Beach na Florydzie. W rezydencji tej Epstein miał dopuszczać się przestępstw seksualnych, także wobec nieletnich. Choć obecna królowa wielokrotnie przepraszała za swoją relację ze skazanym przestępcą, a w marcu udzieliła obszernego wywiadu, w którym odniosła się do sprawy, to "wiele pytań pozostało bez odpowiedzi" - komentuje dziennik "Aftenposten".

Królowa Mette-Marit i król Haakon VIII podczas wywiadu dla NRK Źródło zdjęcia: Torbjorn Brovold/NRK/NTB/PAP/EPA

Królowa przed komisją? To "sprzeczne z tradycją"

Anne Kristin Hjukse, dyrektorka ds. komunikacji w kancelarii premiera, stwierdziła w wiadomości przesłanej do NRK, że nie jest znany przypadek, by ktokolwiek z rodziny królewskiej, od czasu uchwalenia Konstytucji w 1814 roku, zeznawał przed komisją śledczą lub komitetem powołanym przez rząd bądź Storting.

Eirik Holmoyvik, profesor prawa z Uniwersytetu w Bergen potwierdził NRK, że Mette-Marit jako członkini rodziny królewskiej nie ma obowiązku składania wyjaśnień przed Stortingiem.

Z kolei Anine Kierulf, profesorka prawa z Uniwersytetu w Bergen, skomentowała dla NRK, że królową postawiono w "trudnej sytuacji". Czy mogłaby sama podjąć decyzję, że chce wystąpić przed komisją? Według Kierulf "mogłoby jej to utrudnić relacje z rządem" i "nie byłby to dla niej łatwy krok".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zwrot w sprawie aresztu syna norweskiej królowej

Działania w tej sprawie uznane za "zaskakujące"

Poseł Per-Willy Amundsen, który jest przewodniczącym parlamentarnej Komisji Kontroli i Spraw Konstytucyjnych, odniósł się do decyzji kancelarii. Cytowany przez NRK podkreślił, że chodziło o zaproszenie do dobrowolnej rozmowy. "O wiele bardziej zaskakujące jest to, że premier Jonas Gahr Store tak jednoznacznie stwierdza, iż Jej Wysokość Królowa nie powinna rozmawiać z komisją. Wydaje się to nierozważne".

Dodał także, że "trudno dopatrzyć się sensownego uzasadnienia dla osobistej interwencji premiera". Julie Stuestol z Partii Zielonych również skrytykowała ten ruch nazywając go "dziwnym i niefortunnym". W jej ocenie pełna przejrzystość pozwoliłaby na "odbudowanie zaufania do norweskiej monarchii i polityków, które po tych wydarzeniach słusznie zostało zachwiane".

Premier zmienił stanowisko

Premier twierdzi, że "istnieje wyraźne rozgraniczenie między dworem królewskim a Stortingiem" i choć dobrze byłoby, gdyby królowa złożyła wyjaśnienia, to "jej wystąpienie przed komisją śledczą na tym etapie nie wchodzi w grę" - cytuje polityka NRK. Portal przypomina, że stanowisko szefa rządu zmieniło się w ciągu kilku miesięcy. Jeszcze zanim powołano komisję twierdził, że Mette-Marit - wówczas jeszcze księżna - powinna złożyć wyjaśnienia w sprawie kontaktów przed państwowym organem.