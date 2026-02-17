Logo strona główna
Świat

Hillary Clinton o aktach Epsteina. Oskarża administrację Trumpa o "ciągłe tuszowanie" sprawy

Hillary Clinton podczas konwencji wyborczej Partii Demokratycznej w Chicago (2024)
Bill Clinton i Jeffrey Epstein na zdjęciach
Źródło: Reuters
Opóźniają to, redagują nazwiska mężczyzn... - mówiła w wywiadzie dla BBC Hillary Clinton, odnosząc się do sposobu, w jaki administracja Donalda Trumpa podeszła do kwestii ujawnienia dokumentów związanych ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie ze stacją BBC Hillary Clinton, była sekretarz stanu USA, oskarżyła administrację Trumpa o "ciągłe tuszowanie" sprawy w związku ze sposobem, w jaki podeszła do kwestii ujawnienia milionów dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem.

Zauważyła, że są "przeglądane bardzo wolno". - Redagują nazwiska mężczyzn, których dokumenty dotyczą, blokują uzasadnione prośby członków Kongresu... - mówiła była sekretarz stanu.

Najnowsza partia dokumentów zawierała kilka odniesień do byłego prezydenta Billa Clintona. W aktach znalazły się też jego zdjęcia z Epsteinem i Ghislaine Maxwell, partnerką i współpracowniczką finansisty. Samo figurowanie w aktach nie świadczy o popełnieniu przestępstwa.

Były prezydent Bill Clinton na zdjęciu udostępnionym przez Departament Sprawiedliwości USA
Źródło: U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
Źródło: U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

- Nie mamy nic do ukrycia. Wielokrotnie domagaliśmy się pełnego ujawnienia tych akt. Uważamy, że światło słoneczne to najlepszy środek dezynfekujący - dodała. Jak wskazuje BBC, zdaniem polityczki "ona i jej mąż są wykorzystywani do odwracania uwagi od Trumpa".

Donald Trump też stwierdził w rozmowie ze stacją, odbytej na pokładzie Air Force One, że "nie ma nic do ukrycia". - Zostali wciągnięci. I to jest ich problem… Clinton i wielu innych demokratów zostało wciągniętych - mówił prezydent.

Brytyjskie księżniczki w aktach Epsteina. "Co właściwie robiły?"

Brytyjskie księżniczki w aktach Epsteina. "Co właściwie robiły?"

"Wujek Jeffrey" i drogie prezenty. Znana prawniczka odchodzi ze stanowiska

"Wujek Jeffrey" i drogie prezenty. Znana prawniczka odchodzi ze stanowiska

Clintonowie będą zeznawać w sprawie akt Epsteina

Bill Clinton 27 lutego stawi się przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów, która bada powiązania Epsteina z wpływowymi osobistościami. Hillary Clinton będzie zeznawać dzień wcześniej. - Stawimy się, ale uważamy, że lepiej będzie, jeśli odbędzie się to publicznie - mówiła brytyjskiemu nadawcy. - Chcę po prostu, żeby było sprawiedliwie. Chcę, żeby wszyscy byli traktowani tak samo.

Media zwracają uwagę, że będzie to pierwszy przypadek od 1983 roku, kiedy były prezydent Stanów Zjednoczonych zeznaje przed komisją Kongresu. Przez ostatnie miesiące Clintonowie odmawiali stawienia się przed komisją. W związku z odmową stawiennictwa w zeszłym tygodniu Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów zaleciła uznanie Clintonów za winnych obrazy Kongresu USA.

Zmianę zdania pary zakomunikował w serwisie X w poniedziałkowy wieczór zastępca szefa sztabu Clintona Angel Urena. "Były prezydent i była sekretarz stanu przybędą. Chcą ustanowić precedens, który dotyczy wszystkich" - napisał.

Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Bill Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Nie posiadał jednak wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty. Jego przedstawiciele twierdzą, że zerwał stosunki z Epsteinem w 2006 roku. Dwa lata później, w 2008 roku, milioner został skazany przez sąd stanowy Florydy za dostarczanie 14-letniej dziewczyny do prostytucji oraz nakłanianie do prostytucji. Zgodnie z aktem oskarżenia z 2019 roku swoją działalność przestępczą prowadził w latach 2002–2005.

pc

Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: BBC, The Guardian, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / CNP / POOL

USADonald TrumpJeffrey Epstein
