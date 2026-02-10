Czy Donald Trump wiedział o działalności Epsteina? Media o telefonie na policję

"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę Źródło: Reuters

Prezydent Donald Trump wielokrotnie twierdził, że nie wiedział o przestępczej działalności Jeffreya Epsteina. Jednak z ujawnionych niedawno akt dotyczących finansisty wynika, że Trump w 2006 roku skontaktował się z policją prowadzącą śledztwo w tej sprawie. Do takich informacji dotarli dziennikarze "Miami Herald".

W dokumencie o numerze 302 pojawia się relacja z przesłuchania przez FBI byłego szefa policji w Palm Beach, Michaela Reitera. Reiter, który przeszedł na emeryturę w 2009 roku, składał zeznania dekadę później, w 2019 roku. Jego nazwisko nie jest widoczne na dokumencie, ujawnionym przez Departament Sprawiedliwości, ale media połączyły dane ze śledztwem sprzed lat.

Trump miał zadzwonić do szefa policji

Podczas przesłuchania były szef policji w Palm Beach powiedział służbom federalnym, że w czasie, gdy jego detektywi prowadzili śledztwo pod kątem domniemanego rekrutowania dziewcząt w wieku 14 lat do wykonywania masaży o charakterze erotycznym, zadzwonił do niego Donald Trump. Miał wówczas powiedzieć Reiterowi: "Dzięki Bogu, że go powstrzymujecie. Wszyscy wiedzą, że to robi". W tej samej rozmowie Ghislaine Maxwell miał nazwać "złą" i określić ją jako agentkę Epsteina. Podkreślił, że "należy się na niej skupić". Obecnie urzędujący prezydent miał też powiedzieć śledczemu, że "uciekał stamtąd", gdy zorientował się, że w otoczeniu Epsteina są nieletnie dziewczyny.

Informacje o rzekomym telefonie Trumpa stanowią zaledwie niewielką część czterostronicowego raportu FBI. "Trump powiedział swoim ludziom w Nowym Jorku, że Epstein jest obrzydliwy" - cytuje fragment dokumentu 302 portal ABC News. Funkcjonariusz miał przyznać także, że obecny prezydent USA był jedną z pierwszych osób, które zadzwoniły, gdy w 2006 roku Epstein został oskarżony o liczne przypadki seksu z osobą nieletnią i nakłanianie do prostytucji.

Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku Źródło: Davidoff Studios/Getty Images

Treść przesłuchania z 2019 roku wcześniej nie była publikowana. Jak zauważa "Miami Herald", rzuca to nowe światło na udział Trumpa we wczesnej fazie śledztwa. Stacja CNBC poprosiła Biały Dom o komentarz w tej sprawie. Z odpowiedzi Departamentu Sprawiedliwości wynika, że "brak jest dowodów na to, by prezydent kontaktował się z organami ścigania 20 lat temu".

Departament Sprawiedliwości opublikował 30 stycznia trzy miliony dokumentów związanych ze śledztwem w sprawie Jeffreya Epsteina. Publikacja nastąpiła ponad miesiąc po terminie wyznaczonym na 19 grudnia. Nazwisko Donalda Trumpa pada w aktach tysiące razy.

Trump miał nazwać ją "złą". Odmówiła zeznań

W poniedziałek zdalnie przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA pojawiła się Ghislaine Maxwell. 64-latka odsiaduje obecnie 20-letni wyrok więzienia za współdziałanie z Jeffreyem Epsteinem, m.in. za handel nieletnimi w celach seksualnych. Jak poinformowali prawnicy Maxwell, kobieta odmówiła składania zeznań, powołując się na piątą poprawkę do amerykańskiej konstytucji. Twierdzą, że złoży zeznania w zamian za ułaskawienie przez Donalda Trumpa.

