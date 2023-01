Bloomberg: Niemcy prawdopodobnie w środę udzielą Polsce zgody na wysłanie czołgów na Ukrainę

Niemcy powinny już w środę udzielić Polsce zgody na reeksport na Ukrainę produkowanych w Niemczech czołgów Leopard 2 - podał we wtorek portal Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, które prosiły o nieujawnianie ich tożsamości.

Polska formalnie zwróciła się o zgodę we wtorek, a rząd niemiecki powiedział, że odpowie w trybie pilnym. Niemieckie prawo wymaga zgody na reeksport swojego sprzętu wojskowego, co oznacza, że setki czołgów Leopard w Europie mogą być wysłane na Ukrainę tylko za zgodą Berlina.

Premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej wyraził nadzieję, że odpowiedź ze strony niemieckiej będzie "szybka" i zarzucił, że Niemcy "obecnie zwlekają, kluczą i działają w trudny do zrozumienia sposób".

Morawiecki: będziemy czekać na odpowiedź Niemiec tydzień do dwóch

W późniejszej rozmowie ze stacją BBC News szef polskiego rządu zapowiedział, że Polska będzie czekać tydzień do dwóch na niemiecką odpowiedź w sprawie zgody na przekazanie Ukrainie swoich czołgów Leopard 2, ale jest zdecydowana zrobić to niezależnie od tego, jaka ta odpowiedź będzie.

- Zrobimy to, niezależnie od tego, jaka będzie decyzja, ale chcemy to zrobić zgodnie z procedurami, które są wymagane. Będziemy czekać przez następne kilka dni, jeden-dwa tygodnie, na oficjalną odpowiedź - powiedział Morawiecki, dodając, że ma nadzieję, iż ta odpowiedź nadejdzie tak szybko, jak to możliwe.

Premier mówił, że "jesteśmy teraz także w procesie budowy, nazwijmy to, koalicji chętnych - krajów chcących wesprzeć Ukrainę w tym krytycznym momencie".

Podkreślił, że sprawa jest nagląca, bo Rosjanie powołani do wojska na mocy ogłoszonej kilka miesięcy temu mobilizacji przechodzą przeszkolenie pod kątem nowego ataku na Ukrainę. - To dlatego pilne działanie jest tak ważne i dlatego rozmawiamy z naszymi niemieckimi partnerami, by nie zwlekali, nie opóźniali, lecz podjęli śmiałą decyzję i dołączyli do krajów, które chcą wysłać nowoczesne czołgi, czołgi Leopard, na Ukrainę - powiedział Morawiecki.

Czym charakteryzuje się czołg Leopard 2? TVN24

Sprawa czołgów Leopard 2

W piątek na spotkaniu grupy kontaktowej do spraw wsparcia obronnego Ukrainy w bazie Ramstein przedstawiciele 50 krajów dyskutowali o możliwościach pomocy militarnej. Podczas spotkania uczestnikom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie dostawy czołgów Leopard do Ukrainy. USA i inni sojusznicy spodziewali się, że Niemcy same dostarczą Ukrainie czołgi i pozwolą na to innym krajom jako państwo producent tych wozów bojowych.

Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec powiedziała później, że jej kraj nie będzie się sprzeciwiać, jeśli Polska wyśle swoje, wyprodukowane w Niemczech, czołgi Leopard 2 do Ukrainy.

Czołg Leopard 2 PAP - Adam Ziemienowicz

Autor:js / prpb

Źródło: PAP, tvn24.pl