Świat Deklaracja po szczycie Trumpa, Putina i Xi. O wojnie nuklearnej i nie tylko Oprac. Kamila Grenczyn |

Donald Trump nazwał Władimira Putina "przyjacielem" Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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W czwartek w chińskim Shenzhen przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa oraz przywódców Chin i Rosji, Xi Jinpinga i Władimira Putina. Ich rozmowy trwały blisko 90 minut.

Jeszcze tego samego dnia na stronie Białego Domu została opublikowana wspólna deklaracja liderów. Czytamy w niej, że "przywódcy USA i Rosji wyrazili wdzięczność Chinom za zorganizowanie historycznego trójstronnego szczytu". Jak przekazano, liderzy przeprowadzili w czasie spotkania "pogłębioną wymianę poglądów na temat obecnej sytuacji międzynarodowej oraz zobowiązali się do utrzymania stabilności strategicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego".

Władimir Putin, Xi Jinping i Donald Trump przed spotkaniem trójstronnym w Shenzhen Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

W pierwszym punkcie deklaracji poinformowano, że USA, Rosja i Chiny - jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ - zobowiązały się do przeprowadzenia reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, "aby mogła skuteczniej reagować na globalne wyzwania i realizować swoją podstawową misję, jaką jest zapewnienie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa".

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W kolejnym punkcie przekazano, że trzy państwa planują zwiększyć produkcję i dostawy produktów naftowych "z korzyścią dla wszystkich narodów".

W trzecim punkcie podniesiono, że "poszanowanie immunitetów przedstawicieli państw ma kluczowe znaczenie". Przywódcy - jak czytamy - zgodzili się co do tego, że "Międzynarodowy Trybunał Karny i inne podobne organy nie mogą nadużywać przysługującej im jurysdykcji".

W ostatnim punkcie poinformowano, że Trump, Putin i Xi "potwierdzili, że wojny nuklearnej nie da się wygrać i nigdy nie wolno jej stoczyć". Zapowiedziano przy tym, że państwa te będą prowadzić dialog w sprawie ograniczenia ryzyka nuklearnego, a także zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Władimir Putin, Xi Jinping i Donald Trump Źródło zdjęcia: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/PAP