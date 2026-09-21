Świat Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie "w innym terminie". Komunikat MON Oprac. Filip Czerwiński |

Kosiniak-Kamysz po spotkaniu u prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

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W poniedziałek wieczorem Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o planowanej zmianie terminu wizyty ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, a tym samym - jego spotkania z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. We wpisie na X podkreślono, że zmiana ta nastąpi na "pilną prośbę strony amerykańskiej", "w tej chwili" trwa zaś ustalanie nowego terminu wizyty, która pierwotnie miała się odbyć w środę.

"Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów Paktu" - czytamy w komunikacie MON.

Informujemy, że ze względu na pilną prośbę strony amerykańskiej,

środowa wizyta w Pentagonie wicepremiera, szefa MON W. @KosiniakKamysz odbędzie się w innym terminie.



Trwa w tej chwili jego ustalanie. Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów… pic.twitter.com/mIgi52zYb8 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 21, 2026 Rozwiń

Do USA lecą wiceministrowie

Resort obrony poinformował, że do Waszyngtonu udają się wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. "Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dot. naszej współpracy" - wskazano.

O planowanym spotkaniu z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem szef MON informował w ubiegły wtorek. Wskazywał wówczas, że rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć między innymi polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.

Sobkowiak-Czarnecka: złożyliśmy wniosek do strony amerykańskiej

- Stany Zjednoczone nie są w stanie zapewnić wystarczającej produkcji pocisków do systemu Patriot na swoje potrzeby, a co dopiero na potrzeby sojuszników. W USA będziemy rozmawiać o opóźnionych dostawach i jak te dostawy do Polski przyspieszyć - powiedziała w programie "Tak jest" Małgorzata Sobkowiak-Czarnecka.

- Pociski Patriot nie są produkowane nigdzie w Europie. Dzisiaj Stany Zjednoczone same padają ofiarą swojej polityki, bo nie są w stanie naprodukować na własne potrzeby. Jesteśmy w Polsce gotowi do koprodukcji. Złożyliśmy oficjalny wniosek do strony amerykańskiej dotyczący powstania w Polsce centrum serwisowego do pocisków Patriot - podała w TVN24 wiceszefowa MON. - Centrum serwisowe jest pierwszym krokiem do produkcji - dodała.

Spotkanie szefów sztabów, o którym wspomniał MON w komunikacie, to doroczna Konferencja Komitetu Wojskowego NATO, która gromadzi szefów obrony 32 państw Sojuszu i jest jednym z najważniejszych cyklicznych spotkań najwyższych władz wojskowych tego gremium. Odbyła się pod koniec ubiegłego tygodnia w stolicy Danii, Kopenhadze. W wydarzeniu uczestniczył między innymi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.