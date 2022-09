Biały Dom: Putin jest mocno obciążony sytuacją w Ukrainie, dlatego przymila się do Pekinu

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby stwierdził, że Władimir Putin jest mocno obciążony tym, co dzieje się w Ukrainie, dlatego stara się przymilać do Pekinu. Skomentował tym samym spotkanie liderów Rosji i Chin w Samarkandzie. Zapowiedział też wysłanie kolejnej transzy pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby w wywiadzie dla CNN stwierdził, że "to ważne dla Kremla, by odbyć to spotkanie, bo pan Putin jest mocno obciążony w Ukrainie". - Jego armii nie wiedzie się dobrze i nic dziwnego, że Kreml chce przymilić się do Pekinu w związku z tym, co tam się dzieje - dodał, pytany o czwartkowe spotkanie prezydentów obu krajów podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Samarkandzie w Uzbekistanie.