Świat "Putin dostrzega okno możliwości". Co chce ugrać Kreml? Tatiana Serwetnyk |

Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping podczas 25. szczytu APEC w Da Nang w Wietnamie (11.01.2017) Źródło zdj. gł.: Wallace Woon/EPA/PAP

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Prezydent USA Donald Trump potwierdził w poniedziałek, że jest otwarty na udział w trójstronnym szczycie z przywódcami Chin i Rosji. Jego zdaniem, takie spotkanie mogłoby się odbyć bez udziału prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Dzień wcześniej "Wall Street Journal" poinformował, że propozycja zorganizowania szczytu wyszła od Władimira Putina. Według dziennika rosyjski przywódca chciałby rozmawiać z Trumpem i Xi Jinpingiem o warunkach zakończenia wojny w Ukrainie, korzystnych dla Moskwy.

Spotkanie miałoby się odbyć 18-19 listopada w chińskim Shenzhen, przy okazji szczytu APEC (Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku). Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził w rozmowie z amerykańskim dziennikiem, że możliwość zorganizowania rozmów trzech przywódców jest omawiana.

"Okno możliwości" Putina?

- To Kreml jest przede wszystkim zainteresowany takim formatem - mówi tvn24.pl ukraiński politolog Wadym Denysenko.

Jego zdaniem dla Moskwy szczyt byłby przede wszystkim okazją do pokazania, że Rosja ponownie należy do grona państw decydujących o najważniejszych sprawach międzynarodowych.

- Resort dyplomacji w Moskwie już wcześniej otrzymał (z Kremla - red.) zadanie, by doprowadzić do takiego spotkania. Innym, rozpatrywanym (przez Rosjan) terminem, był grudniowy szczyt państw G-20 (w Miami na Florydzie - red.) - twierdzi Denysenko.

Podobnie sytuację ocenia Ihor Semywołos, szef Centrum Badań Bliskowschodnich w Kijowie. Przypomina, że Rosja od początku pełnoskalowej inwazji zabiega o bezpośrednie rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi.

- Putin obecnie dostrzega, że pojawia się okno możliwości i chce z tego skorzystać - mówi.

Niepokój w Kijowie

Doniesienia o możliwym szczycie pojawiły się w momencie wyjątkowo napiętych relacji Kijowa z Waszyngtonem.

W ostatnich dniach administracja Trumpa wstrzymała wdrożenie nowych sankcji na Rosję i zawarła z Moskwą porozumienie dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Jednocześnie Ukraina alarmowała w ostatnich dniach, że nie otrzymuje od sojuszników informacji wywiadowczych pozwalających odpowiednio wcześnie wykrywać rosyjskie ataki rakietowe.

Nic więc dziwnego, że w tych okolicznościach informacje o spotkaniu bez udziału przedstawicieli Ukrainy wzbudziły w Kijowie szczególny niepokój.

Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że Kreml może wykorzystać szczyt do wzmocnienia swojej pozycji, niezależnie od tego, czy zakończy się on konkretnym porozumieniem.

"Nie będzie żadnej nowej Jałty"

Według rozmówcy "Wall Street Journal", byłego oficera rosyjskich służb, ambicją Putina jest to, by szczyt w Shenzhen stał się "drugą Jałtą", na której trzej przywódcy mocarstw podzieliliby świat na strefy wpływów.

To nawiązanie do konferencji jałtańskiej z lutego 1945 roku, podczas której przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR uzgadniali powojenny ład w Europie.

Ukraińscy eksperci nie wierzą jednak, by taki scenariusz był obecnie możliwy.

- Nie będzie żadnej nowej Jałty - przekonuje Wadym Denysenko. - Pamiętajmy, że interesy uczestników potencjalnego spotkania znacznie się różnią. Chiny obecnie nie postrzegają Rosji jako równorzędnego ośrodka światowego wpływu - mówi.

Politolog uważa również, że Trump nie myśli o polityce międzynarodowej w kategoriach podziału świata na strefy wpływów.

- W trakcie tego ewentualnego szczytu strony zapewne nie dojdą do żadnego porozumienia, czegokolwiek miałoby dotyczyć - prognozuje Denysenko.

Podobną opinię wyraziła kijowska politolog Ołesia Jachno, cytowana przez agencję UNIAN. Jej zdaniem Rosja próbuje przedstawiać możliwe spotkanie jako wydarzenie o historycznym znaczeniu, choć układ sił jest dziś zupełnie inny niż w 1945 roku. "USA i Chiny są konkurentami. Relacje Chin i Rosji mają coraz bardziej podporządkowany charakter. A USA i Rosja na obecnym etapie łączą wątpliwe porozumienia biznesowe, które proponuje Kreml" - uważa.

Putin liczy na osłabienie Trumpa?

Zdaniem Ihora Semywołosa znaczenie dla planów Kremla mogą mieć również listopadowe wybory do amerykańskiego Kongresu.

- Przebieg ewentualnego spotkania będzie zależał od wyników i pozycji samego Trumpa - ocenia.

Według eksperta Putin chce wykorzystać obecny układ polityczny, zanim sytuacja w Waszyngtonie może się zmienić.

Denysenko zastrzega jednak, że nie spodziewa się przełomu w rozmowach dotyczących samej wojny. - Do zakończenia wojny jest jeszcze bardzo daleko - uważa.

Karykaturalna rzeźba przedstawiająca Putina, Xi, Trumpa i Kim Dzong Una, zaprezentowana podczas targów w Bangkoku (25.09.2025) Źródło zdjęcia: Rungroj Yongrit/EPA/PAP

Kijów zabiega o inny szczyt

Kijów zabiega o rozmowy w formacie, w którym Ukraina byłaby jednym z uczestników.

17 października, dzień przed ukazaniem się publikacji "Wall Street Journal", Wołodymyr Zełenski poinformował, że Stany Zjednoczone i europejscy partnerzy pracują nad możliwością spotkania Ukraina-Rosja-USA. Miałoby się ono odbyć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, jednym z państw Unii Europejskiej albo w czasie szczytu państw G20 w Miami.

Ostatecznych ustaleń w sprawie takiego spotkania na razie nie ma.

Pomimo napięć w relacjach z Waszyngtonem Ukraina deklaruje gotowość do dalszych rozmów. Specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff udał się w tym tygodniu do Norwegii na kolejną rundę negocjacji. W spotkaniu mają uczestniczyć Zełenski, przedstawiciele krajów grupy E4, do której należy Polska, oraz UE i NATO.