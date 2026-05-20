Świat Spotkanie Putin-Xi. Niecały tydzień po wizycie Trumpa

Pekin, Chiny. Spotkanie Xi-Putin. Ceremonia powitania

Wizyta rozpoczęła się we wtorek. Xi spotkał się z Putinem w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, gdzie w ubiegłym tygodniu podjął prezydenta USA Donalda Trumpa.

W rozmowie z Putinem chiński przywódca podkreślił, że sytuacja międzynarodowa jest "złożona i niestabilna", a na świecie "wzbiera nurt jednostronnego hegemonizmu". Dodał, że Chiny i Rosja powinny pomagać sobie wzajemnie w rozwoju i rewitalizacji oraz promować budowę "bardziej sprawiedliwego i racjonalnego globalnego zarządzania".

Xi Jinping i Władimir Putin podczas wizyty rosyjskiego przywódcy

Xi odniósł się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, oceniając, że wojna między USA i Izraelem a Iranem powinna zostać natychmiast zakończona, a w zabiegach o pokój szczególnie ważne są negocjacje. Dodał, że zakończenie wojny pomoże złagodzić zakłócenia dostaw energii i globalnego handlu.

Putin zaprosił Xi

Putin zapowiedział dalsze rozwijanie "wszechstronnego partnerstwa" i zaprosił Xi do złożenia wizyty w Rosji w przyszłym roku. Podkreślił znaczenie współpracy gospodarczej z Chinami, określając sektor energetyczny jako kluczowy. Podkreślił rolę swojego kraju jako dostawcy paliw oraz rolę Chin jako odbiorcy rosyjskiego gazu ziemnego i ropy naftowej - podała agencja dpa.

Xi Jinping i Władimir Putin podczas wizyty rosyjskiego przywódcy w Chinach

Jak przekazała telewizja BBC, powołując się na rosyjską agencję TASS, Putin miał określić Xi jako "drogiego przyjaciela". Rosyjski przywódca powiedział też, że stosunki między Moskwą a Pekinem osiągnęły "bezprecedensowo wysoki poziom".

Xi i Putin uzgodnili przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 2001 roku - podała agencja Xinhua.

Przed wizytą zapowiadano też, że rozmowy będą dotyczyły między innymi proponowanego gazociągu Siła Syberii 2, który miałby przesyłać gaz z rosyjskiej Arktyki przez Mongolię do Chin.

Niedawno Chiny odwiedził Trump

W lutym 2022 roku, zaledwie kilka tygodni przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Chiny i Rosja ogłosiły "przyjaźń bez granic" i "bez zakazanych tematów współpracy". Część ekspertów oceniła to jako manifest na rzecz nowego ładu światowego, w którym Pekin i Moskwa przedstawiają się jako alternatywa wobec Zachodu.

Pekin deklaruje neutralność w sprawie wojny w Ukrainie, ale od wybuchu tego konfliktu zacieśnił współpracę polityczną, wojskową i gospodarczą z Moskwą. Nie potępił rosyjskiej agresji, sprzeciwiał się sankcjom nakładanym na Moskwę i popierał roszczenia Kremla wobec NATO.

Putin przybył do Pekinu niecały tydzień po wizycie Trumpa. Prezydent USA rozmawiał tam z Xi m.in. o wojnie w Iranie, napiętych relacjach handlowych, sztucznej inteligencji i dostawach amerykańskiej broni na Tajwan.

