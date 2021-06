"Jest wiele kwestii, które się nagromadziły". Pierwsze takie spotkanie

Joe Biden przybył na spotkanie z Władimirem Putinem, które odbywa się w willi La Grange w Genewie. Chwilę wcześniej na miejsce dotarł prezydent Rosji, który przed godziną 13 wylądował w Szwajcarii. Rozmowy przywódców mają potrwać około pięciu godzin.

- Szanowni panowie prezydenci, w imieniu rządu Szwajcarii pragnę powitać panów w Genewie, mieście pokoju. Możliwość przyjmowania panów jest ogromnym zaszczytem dla Szwajcarii. W ten sposób, zgodnie z naszą tradycją dobrych gospodarzy, z przyjemnością wspieramy dialog i wzajemne zrozumienie – mówił prezydent Szwajcarii Guy Parmelin przed rozpoczęciem szczytu. Po jego słowach prezydenci Biden i Putin uścisnęli sobie dłonie, po czym weszli do willi na rozmowy.

- Jest wiele kwestii, które się nagromadziły. Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie produktywne – mówił Władimir Putin na krótkim spotkaniu prezydentów z udziałem mediów.

Joe Biden wyraził z kolei zadowolenie z możliwości spotkania z rosyjskim przywódcą. – "Zawsze lepiej spotkać się twarzą w twarz. Staramy się połączyć nasze wysiłki i znaleźć miejsce, gdzie jest więcej możliwości do współpracy, zaś tam, gdzie będziemy mieli punkty sporne, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by osiągnąć dialog – powiedział Joe Biden.

Władimir Putin i Joe Biden Reuters

Dwie sesje rozmów Bidena z Putinem

Prezydent USA przebywa w Genewie od wtorku. Do Szwajcarii przyleciał z Brukseli, gdzie uczestniczył w szczycie NATO i spotkał się z przywódcami Unii Europejskiej. Wcześniej brał udział w szczycie G7 w Wielkiej Brytanii.

Władimir Putin przyleciał do Szwajcarii w środę przed godziną 13. Rosyjski prezydent z lotniska udał się prosto do willi La Grange, gdzie rozpoczął się szczyt. Według lokalnych mediów odmówił protokolarnego spotkania z przedstawicielami władz Szwajcarii zaraz po przylocie, argumentując, że nie przybył z wizytą do tego kraju, ale wyłącznie na szczyt.

Władimir Putin w Genewie PAP/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

Po dwóch sesjach środowych rozmów, także w poszerzonym składzie, planowane są osobne konferencje prasowe prezydentów. Pierwszy wystąpi Władimir Putin. W rozmowach w poszerzonym gronie udział biorą szefowie dyplomacji USA i Rosji, Antony Blinken i Siergiej Ławrow.

Szczyt Putin-Biden

Dominuje przekonanie, że nie dojdzie do zasadniczego przełomu po miesiącach relacji pełnych napięć. Joe Biden, który zna osobiście Putina z czasów, gdy był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, staje teraz przed nowym zadaniem. Podobnie jak jego poprzednicy w Białym Domu i on ma nadzieję na zmianę stanowiska Rosji i postępowania jej lidera. Prezydent USA przystąpi do rozmów z Putinem mając, jak mówił, pełne poparcie swych partnerów z G7 i NATO, z którymi wcześniej się spotkał, co daje mu mocniejszą pozycję wyjściową.

W dzielnicach Genewy wokół miejsca szczytu i na trasach przejazdu wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Na ulicach rozmieszczono około trzech tysięcy policjantów i żołnierzy. Miejsce spotkania otoczono stalowymi barierami i drutem kolczastym.

Poprzednie rozmowy przywódców USA i Rosji odbyły się prawie trzy lata temu, z udziałem ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Putina.

Władimir Putin i prezydenci USA PAP

Autor:ft\mtom

Źródło: Reuters, PAP