Jens Stoltenberg: wszystkie kraje NATO zgadzają się, by Ukraina stała się członkiem Sojuszu

Wszystkie państwa NATO zgadzają się, że Ukraina powinna stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego - przekazał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przed spotkaniem grupy kontaktowej do spraw wsparcia Ukrainy w Ramstein w Niemczech. - Na spotkaniu z sojusznikami w ramach NATO skupimy się na obronie przeciwlotniczej, amunicji dla Ukrainy - oświadczył szef Pentagonu Lloyd Austin.

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg na konferencji prasowej przed spotkaniem powiedział, że wszyscy sojusznicy NATO "zgadzają się co do tego, że Ukraina powinna stać się członkiem Sojuszu". Dodał, że w "tej chwili koncentrujemy się na tym, jak zagwarantować to, że Ukraina odniesie sukces". - Nasze wsparcie pomaga Ukrainie iść w kierunku integracji euroatlantyckiej, nasze wsparcie pomaga im w osiągnięciu tego celu - powiedział Stoltenberg.