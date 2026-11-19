Świat "Nowa Jałta"? Ekspert: Rosjanie liczą, że stworzą pewne wrażenie Aleksandra Sapeta |

Czy grozi nam druga Jałta? Marek Menkiszak: to jest hasło propagandy kremlowskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CCTV

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Czwartkowe spotkanie przywódców Chin, Rosji i USA zyskało określenie "drugiej" lub "nowej" Jałty. Chodzi o szczyt w 1945 roku, na którym przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego omawiali losy powojennej Europy. To historyczny przykład decydowania o losie mniejszych państw ponad ich głowami.

Menkiszak: Rosja nie jest mocarstwem globalnym

Marek Menkiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich był pytany w "Podcaście o zagranicy" w TVN24+, czy wierzy w zagrożenie drugiej Jałty. - Zdecydowanie nie. Hasło "nowej Jałty" to jest hasło propagandy kremlowskiej, które ma przedstawić Putina jako równorzędnego prezydentowi Trumpowi i przewodniczącemu Xi lidera globalnego, jakim ma być Rosja - odpowiedział.

- Realnie Rosja nie jest mocarstwem globalnym, mającym wpływy równe Chinom i Stanom Zjednoczonym, niezależnie od posiadanego potencjału militarnego - dodał. Jak ocenił, "jedynym wymiarem mocarstwowości Rosji jest potencjał nuklearny".

Podkreślił, że to "Rosja chciała tego spotkania" i "wystąpiła z tą inicjatywą". Zwrócił uwagę, że początkowo Waszyngton i Pekin były "sceptyczne" wobec pomysłu. - Amerykanie i Chińczycy nie potrzebują trzeciej strony do rozmów między sobą - powiedział Menkiszak.

Menkiszak o rozmowach w Shenzhen: to będzie "photo opportunity"

Ekspert powiedział, że w takim układzie USA mogą chcieć rozmawiać jedynie o rozbrojeniu nuklearnym, na co nie chcą się zgodzić Chiny. - Być może byliby zainteresowani, żeby rozmawiać o Ukrainie, ale z kolei Chiny nie są tym zainteresowane - ocenił ekspert.

- To będzie "photo opportunity", czyli okazja do zrobienia wspólnego zdjęcia i do jakiejś konferencji prasowej, która, znając prezydenta Trumpa, może się wymknąć nieco spod kontroli - mówił o spotkaniu w Shenzhen. - Rosjanie liczą, że stworzą pewne wrażenie, chodzi o teatr - dodał.

W ocenie Menkiszaka "żadne ważne decyzje nie zapadną" ze względu na zbyt różne interesy i priorytety przywódców.

W kontekście zagrożeń powiedział, że dostrzega je w rozmowach rosyjsko-amerykańskich i tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. Jak wyjaśnił, chodzi o publiczne wypowiedzi wysłanników USA Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. - Przyjęli rosyjską narrację i rosyjski punkt widzenia, że dla uregulowania konfliktu ukraińsko-rosyjskiego konieczna jest rewizja architektury bezpieczeństwa w Europie - mówił.

- To szalenie niebezpieczny sposób myślenia, to dokładne wpisanie się w cele rosyjskie - podkreślił. Przypomniał, że jeszcze przed pełnoskalową rosyjską agresją na Ukrainę Kreml proponował rewizję architektury bezpieczeństwa w Europie w ramach swoich żądań.

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