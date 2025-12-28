Logo strona główna
Świat

Zełenski odwiedzi Mar-a-Lago. To pierwsza taka wizyta w tym roku

Do incydentu doszło przed posiadłością Trumpa Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie
Trump spotka się z Zełenskim na Florydzie
Źródło: TVN24
W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z prezydentem Stanow Zjednoczonych Donaldem Trumpem w jego prywatnej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. To pierwsza wizyta ukraińskiego przywódcy w posiadłości określanej "zimowym Białym Domem".

Zełenski będzie też pierwszym przywódcą, którego Trump oficjalnie przyjmie w Mar-a-Lago jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Od objęcia władzy po raz drugi, Trump przestał przyjmować zagranicznych przywódców w tej posiadłości. W marcu prezydent USA spotkał się tam co prawda z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem podczas gry w golfa na pobliskim polu golfowym w West Palm Beach, lecz rozmowa odbyła się bez obecności kamer i formalnego protokołu. Zełenski nie będzie jednak ostatnim przywódcą, który ją odwiedzi, bo już w poniedziałek do willi zawita premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Wołodymyr Zełenski
Rozmowa na Florydzie, sekcja zwłok 18-latka, cofka i alarm w Elblągu
to warto wiedzieć
Trump, Zełenski
"Dobry wieczór Florydo!". Dziś rozmowa Trump-Zełenski
Władimir Putin
"Taka jest ich logika". Jakie sygnały płyną z Rosji?

Historia willi Mar-a-Lago

Posiadłość, należąca do Trumpa od 1985 roku, znajduje się w kurorcie West Palm Beach na południu Florydy. Swoją nazwę - po hiszpańsku "od morza do jeziora" - zawdzięcza swojemu położeniu między Atlantykiem i laguną Lake Worth Lagoon. Wybudowana w hiszpańskim stylu kolonialnym willa ma już niemal 100 lat. Postawiła ją tam w latach 20. XX wieku ówczesna najbogatsza kobieta Ameryki Marjorie Merriweather Post, córka C.W. Posta, założyciela koncernu General Foods, znanego z produkcji płatków śniadaniowych.

Choć początkowo willa miała służyć jako zimowa rezydencja Post, to ona pierwsza pomyślała o Mar-a-Lago jako o potencjalnej zimowej rezydencji prezydentów USA. W tym celu posiadłość została przekazana po jej śmierci w 1973 r. państwowej Służbie Parków Narodowych. Ze względów na koszty utrzymania, nie spełniła wówczas tego celu, a Kongres zwrócił posiadłość fundacji Postów w 1980 r. Pięć lat później odkupił ją właśnie Donald Trump, wówczas playboy milioner. Wymusił przy tym sprzedaż willi w niższej - od żądanej - cenie, kupując wcześniej działkę tuż obok Mar-a-Lago i grożąc tam wzniesieniem domu zasłaniającego widok na Ocean Atlantycki.

Po objęciu posiadłości Trump wyremontował ją, zachowując dotychczasowy styl i budując m.in. salę balową. W 1995 r. posiadłość przekształcił w prywatny klub z pokojami gościnnymi i spa, do którego dostęp mają tylko zaproszeni. Tę funkcję pełni do dziś: regularnie odbywają się tam imprezy darczyńców.

Spotkania w cieniu pytań o bezpieczeństwo

Charakter miejsca jako klubu i rezydencji szefa państwa od początku budził kontrowersje ze względów bezpieczeństwa. W 2019 roku aresztowano 33-letnią obywatelkę Chin Yujing Zhang, która bezprawnie zdołała wejść na teren klubu z szeregiem urządzeń elektronicznych.

Z kolei w 2022 roku gazeta "Pittsburgh Post-Gazette" opisała przypadek urodzonej w Ukrainie rosyjskojęzycznej oszustki Inny Jaszczyszyn, która przez miesiące odwiedzała Mar-a-Lago - a nawet spotkała się z Trumpem - podając się za członkinię rodziny Rothschildów. Jak wykazało przy tym śledztwo FBI, w niezabezpieczonych pomieszczeniach w Mar-a-Lago - m.in. na sali balowej, czy w łazienkach - składowane były pudła z dokumentami zabranymi przez Trumpa z Białego Domu. Wśród nich wiele było objętych najwyższymi klauzulami tajności.

Posiadłość Donalda Trumpa w Palm Beach na Florydzie
Posiadłość Donalda Trumpa w Palm Beach na Florydzie
Źródło: Shutterstock

W czasie swojej pierwszej kadencji, prezydent Trump wielokrotnie gościł w Mar-a-Lago światowych przywódców. Tam właśnie odbyło się jego pierwsze spotkanie z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w 2017 r. Przyjmował tam również premiera Japonii Shinzo Abego, czy prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro.

Trump przyjmował też w posiadłości zagranicznych dygnitarzy, również przed objęciem władzy po raz drugi. Jako prezydent elekt spotykał się tam m.in. z premierką Włoch Giorgią Meloni oraz premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wstępnie planowana była też wówczas wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy, choć ostatecznie nigdy do niej nie doszło.

pc

pc
Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Donald TrumpFlorydaWołodymyr ZełenskiUkrainabezpieczeństwo
