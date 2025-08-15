Logo strona główna
Świat

Ławrow na Alasce w zaskakującym swetrze

Siergiej Ławrow
Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i minister finansów Anton Siłuanow są już na Alasce
Źródło: Reuters
Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przybył w piątek do hotelu w Anchorage na Alasce, gdzie ma odbyć się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina. Miał na sobie swetr z napisem "ZSRR" - podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na rosyjski dziennik "Izwiestia".

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce. Oglądaj wydanie specjalne w piątek od godziny 19.25 w TVN24 i TVN24+

W piątek rosyjski przywódca Władimir Putin spotka się w bazie wojskowej w Anchorage na Alasce z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowy, których kluczowym tematem ma być Ukraina, mają rozpocząć się o godzinie 11 czasu lokalnego (godzinie 21 w Polsce).

"Muszę pozwolić Ukrainie podjąć tę decyzję"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Muszę pozwolić Ukrainie podjąć tę decyzję"

W rosyjskiej delegacji jest między innymi Siergiej Ławrow, który przybył już na Alaskę. Gdy wysiadł z samochodu i udał się do hotelu, gdzie będzie przebywał podczas wizyty - pod jego czarną kamizelką bez rękawów widać było biały sweter z napisem "SSSR" ("ZSRR" w języku polskim). Opublikowane w sieci nagranie w szybkim tempie wywołało dyskusję wśród internautów.

Jak zauważyła Ukrainska Prawda, podobny sweter do tego, który miał na sobie Ławrow, sprzedaje rosyjska marka odzieżowa SelSovet założona w 2017 roku w Czelabińsku.

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce

W piątek Putin postawi stopę na amerykańskiej ziemi po 10 latach. Poprzednio gościł w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Spotkanie obu przywódców ma obyć się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Politycy z wielu państw zachodnich i eksperci alarmują, że rezultatem spotkania mogą być decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji.

Zobacz, jak wygląda baza wojskowa Elmendorf-Richardson >>>

Terytorium Alaski w latach 1799-1867 należało do Imperium Rosyjskiego, ale zostało sprzedane USA za 7,2 miliona dolarów z powodu pustek w rosyjskim skarbcu po wojnie krymskiej.

Autorka/Autor: kgr/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sergey Bobylev/EPA/PAP

