Spotkanie w ramach G20. Radosław Sikorski tuż obok Marco Rubio
Obradom ministrów w Atlancie przewodniczy sekretarz stanu USA Marco Rubio. Szefowie MSZ krajów G20 z udziałem Polski omówią wpływ napięć politycznych na światową gospodarkę.
Sikorski po prawicy Rubio
Jak podało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski weźmie udział w trzech sesjach plenarnych, na których zabierze głos. Oprócz tego odbędzie około 15 spotkań dwustronnych, między innymi z odpowiednikami z Indii, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej.
Na zdjęciach z piątkowego szczytu szefów MSZ widać, że Sikorskiemu przydzielono miejsce po prawej stronie przewodniczącego Rubio, na co zwrócił uwagę korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona.
- Radosław Sikorski nie siedzi koło Siergieja Ławrowa i bardzo dobrze. Siedzi obok Marco Rubio, bezpośrednio koło gospodarza spotkania. Kawałeczek dalej od Radosława Sikorskiego jest brytyjski szef dyplomacji i to jest istotny, symboliczny znak. Symbole mają przecież bardzo duże znaczenie - relacjonował Wrona.
Sam Sikorski później odniósł się do tej kwestii. "Polska jest przy stole, nie w menu" - skomentował.
Polska nie jest formalnie członkiem grupy G20, zrzeszającej największe gospodarki świata, ale uczestniczy w spotkaniu ministrów. Z kolei na szczyt G20 w Miami prezydent Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego.
Premier Donald Tusk poinformował o otrzymaniu od premiera Wielkiej Brytanii Andy’ego Burnhama zaproszenia do udziału w pracach G20 także w przyszłym roku, podczas prezydencji brytyjskiej.
Ławrow wśród ministrów G20
Do Atlanty przyleciał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, którego obecność budzi kontrowersje. Ławrow jest objęty zachodnimi sankcjami od 2022 roku w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.
Nie będzie wspólnego zdjęcia uczestników szczytu - dowiedziały się "Fakty" TVN. Ma to być podyktowane właśnie obecnością Ławrowa. - Nie jest jedynym, który nie chce mieć fotki z Ławrowem - powiedział mediom Sikorski. - Myślę, że to słuszna decyzja gospodarza - ocenił.