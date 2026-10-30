Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Spotkanie w ramach G20. Radosław Sikorski tuż obok Marco Rubio

|
Spotkanie G20 w Atlancie
Rozpoczęło się spotkanie szefów dyplomacji krajów G20 w Atlancie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Atlancie zaczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów G20 z udziałem Polski. Głos zabierze szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W obradach uczestniczy też jego rosyjski odpowiednik Siergiej Ławrow.

Obradom ministrów w Atlancie przewodniczy sekretarz stanu USA Marco Rubio. Szefowie MSZ krajów G20 z udziałem Polski omówią wpływ napięć politycznych na światową gospodarkę.

Sikorski po prawicy Rubio

Jak podało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski weźmie udział w trzech sesjach plenarnych, na których zabierze głos. Oprócz tego odbędzie około 15 spotkań dwustronnych, między innymi z odpowiednikami z Indii, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej.

Na zdjęciach z piątkowego szczytu szefów MSZ widać, że Sikorskiemu przydzielono miejsce po prawej stronie przewodniczącego Rubio, na co zwrócił uwagę korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona.

- Radosław Sikorski nie siedzi koło Siergieja Ławrowa i bardzo dobrze. Siedzi obok Marco Rubio, bezpośrednio koło gospodarza spotkania. Kawałeczek dalej od Radosława Sikorskiego jest brytyjski szef dyplomacji i to jest istotny, symboliczny znak. Symbole mają przecież bardzo duże znaczenie - relacjonował Wrona.

Spotkanie G20 w Atlancie. Radosław Sikorski siedzi po prawej stronie gospodarza, którym jest sekretarz stanu Marco Rubio
Spotkanie G20 w Atlancie. Radosław Sikorski siedzi po prawej stronie gospodarza, którym jest sekretarz stanu Marco Rubio
Źródło zdjęcia: TVN24

Sam Sikorski później odniósł się do tej kwestii. "Polska jest przy stole, nie w menu" - skomentował.

Polska nie jest formalnie członkiem grupy G20, zrzeszającej największe gospodarki świata, ale uczestniczy w spotkaniu ministrów. Z kolei na szczyt G20 w Miami prezydent Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego.

Premier Donald Tusk poinformował o otrzymaniu od premiera Wielkiej Brytanii Andy’ego Burnhama zaproszenia do udziału w pracach G20 także w przyszłym roku, podczas prezydencji brytyjskiej.

Putin przyjedzie na G20? Trump zabrał głos
Dowiedz się więcej:

Putin przyjedzie na G20? Trump zabrał głos

Ławrow wśród ministrów G20

Do Atlanty przyleciał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, którego obecność budzi kontrowersje. Ławrow jest objęty zachodnimi sankcjami od 2022 roku w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Nie będzie wspólnego zdjęcia uczestników szczytu - dowiedziały się "Fakty" TVN. Ma to być podyktowane właśnie obecnością Ławrowa. - Nie jest jedynym, który nie chce mieć fotki z Ławrowem - powiedział mediom Sikorski. - Myślę, że to słuszna decyzja gospodarza - ocenił.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
G20Radosław SikorskiMarco RubioSiergiej ŁawrowDyplomacjaUSAPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna Rosji
Czytaj także:
Warszawa, 15.10.2026. Protest przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie
Akcja policji przed Trybunałem Konstytucyjnym
WARSZAWA
Bogdan Święczkowski
PILNEZarządzono przerwę w czynnościach służbowych Święczkowskiego
Polska
Znani Polacy, którzy odeszli w 2026 roku
Znani Polacy, którzy odeszli w minionym roku
Polska
Mariusz Błaszczak
Błaszczak przesłuchany w sprawie ślubowania Berka w Sejmie
Polska
Jeleń wskoczył do pralni
Jeleń rozbił szybę i wpadł do pralni. Nagranie
METEO
orlen siedziba shutterstock_2760371721
Sąd zdecydował w sprawie aresztu byłych menadżerów Orlenu
BIZNES
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, nie kursują pociągi SKM i Kolei Mazowieckich
WARSZAWA
imageTitle
Finał Ligi Mistrzyń w Polsce. UEFA podała datę
EUROSPORT
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler
Wipler: nie było żadnego przeszukania. Jest komunikat prokuratury
Zespół autorów
Maciej DudaRobert ZielińskiFilip Czerwiński
Elke Sommer
Nie żyje Elke Sommer, słynna "blond piękność"
Kultura i styl
Kierowca autobusu biegnie po AED
Zatrzymał autobus i przybiegł z defibrylatorem, by ratować mężczyznę
Katowice
imageTitle
Niewiadoma-Phinney nominowana do prestiżowej nagrody
EUROSPORT
Binance
Śledztwo w sprawie Binance. FBi i Secret Service współpracują
BIZNES
Grzegorz Braun
"Oswajanie Brauna". Za kulisami sporu o RBN
Marcin Złotkowski
Christa Pike
Miesiąc po nieudanej egzekucji Christa Pike wydała oświadczenie
Świat
10 min
pc
"Robię to, co mogę". Kto chce, a kto nie chce dwukadencyjności?
Sejm Wita
AdobeStock_2209948838
"Czas leczy rany". Czego nie mówić osobie w żałobie?
Anna Bielecka
paliwo stacja tankowanie shutterstock_4207031125
Zmiany na stacjach paliw. Kierowcy odczują je już na początku listopada
BIZNES
Mieli przewozić migrantów w kierunku zachodniej Europy
Werbowali kierowców, pomagali migrantom przekraczać granicę
Wrocław
Śnieżna czapa na górze Fudżi
Pierwszy śnieg na słynnym szczycie. W tym roku pojawił się wyjątkowo późno
METEO
Karol Nawrocki
Zakup "w wielkiej tajemnicy". Wiemy, ile kosztowały konie prezydenta Nawrockiego
Jan Kunert, Grzegorz Łakomski
Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła
Niewesoła sytuacja na budowie. "Niezgodności wykonania z dokumentacją"
Piotr Bakalarski
imageTitle
16-latka robi furorę. Jedna z najmłodszych półfinalistek
EUROSPORT
13-latek na hulajnodze elektrycznej próbował uciec przed policjantami w Oleśnicy
13-latek na hulajnodze uciekał przed policją. Nagranie
Wrocław
Zatrzymanie w Warszawie w związku z podejrzeniem przygotowania aktów dywersji
Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Nowe informacje
WARSZAWA
pap_20261029_27S
Halloween u Trumpa i konsternacja na widok tych dwóch przebrań
Świat
imageTitle
"Z błahego powodu doszło do pobicia". Wyroki za napaść na kibica z Belgii utrzymane
EUROSPORT
Donald Trump
Test, którym chwali się Donald Trump, nie jest testem inteligencji. Co sprawdza i jak wygląda?
Anna Bielecka
Papież Leon XIV (11.04.2025)
Papież ostrzega przed AI. "Maszyny są narzędziami, nie osobami"
BIZNES
Bus zapalił się na wiadukcie
Na wiadukcie spłonął bus
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica