Świat Spotkanie w ramach G20. Radosław Sikorski tuż obok Marco Rubio Oprac. Filip Czerwiński |

Rozpoczęło się spotkanie szefów dyplomacji krajów G20 w Atlancie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Obradom ministrów w Atlancie przewodniczy sekretarz stanu USA Marco Rubio. Szefowie MSZ krajów G20 z udziałem Polski omówią wpływ napięć politycznych na światową gospodarkę.

Sikorski po prawicy Rubio

Jak podało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski weźmie udział w trzech sesjach plenarnych, na których zabierze głos. Oprócz tego odbędzie około 15 spotkań dwustronnych, między innymi z odpowiednikami z Indii, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej.

Na zdjęciach z piątkowego szczytu szefów MSZ widać, że Sikorskiemu przydzielono miejsce po prawej stronie przewodniczącego Rubio, na co zwrócił uwagę korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona.

- Radosław Sikorski nie siedzi koło Siergieja Ławrowa i bardzo dobrze. Siedzi obok Marco Rubio, bezpośrednio koło gospodarza spotkania. Kawałeczek dalej od Radosława Sikorskiego jest brytyjski szef dyplomacji i to jest istotny, symboliczny znak. Symbole mają przecież bardzo duże znaczenie - relacjonował Wrona.

Spotkanie G20 w Atlancie. Radosław Sikorski siedzi po prawej stronie gospodarza, którym jest sekretarz stanu Marco Rubio Źródło zdjęcia: TVN24

Sam Sikorski później odniósł się do tej kwestii. "Polska jest przy stole, nie w menu" - skomentował.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów G20 w Atlancie. Polska jest przy stole, nie w menu. pic.twitter.com/GYB5b3xoZV — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 30, 2026 Rozwiń

Polska nie jest formalnie członkiem grupy G20, zrzeszającej największe gospodarki świata, ale uczestniczy w spotkaniu ministrów. Z kolei na szczyt G20 w Miami prezydent Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego.

Premier Donald Tusk poinformował o otrzymaniu od premiera Wielkiej Brytanii Andy’ego Burnhama zaproszenia do udziału w pracach G20 także w przyszłym roku, podczas prezydencji brytyjskiej.

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Ławrow wśród ministrów G20

Do Atlanty przyleciał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, którego obecność budzi kontrowersje. Ławrow jest objęty zachodnimi sankcjami od 2022 roku w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Nie będzie wspólnego zdjęcia uczestników szczytu - dowiedziały się "Fakty" TVN. Ma to być podyktowane właśnie obecnością Ławrowa. - Nie jest jedynym, który nie chce mieć fotki z Ławrowem - powiedział mediom Sikorski. - Myślę, że to słuszna decyzja gospodarza - ocenił.