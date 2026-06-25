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Świat

Rozmowy w Gabinecie Owalnym. Rutte przyniósł "bilion Trumpa"

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Donald Trump, Mark Rutte
Rutte o decyzji Trumpa: bardzo się z tego cieszę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Chcę tylko lojalności - powiedział prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym w trakcie spotkania z szefem NATO Markiem Rutte. Po raz kolejny wyraził rozczarowanie sojusznikami. Wskazał jednak wyjątki. Sekretarz generalny Sojuszu przyznał, że "są powody do rozczarowania", ale jego zdaniem "byłoby bardzo trudno z Iranem bez Europy".

Donald Trump rozpoczął środowe spotkanie z szefem NATO Markiem Rutte w Gabinecie Owalnym podkreślając, że gdyby ktoś inny był na stanowisku sekretarza generalnego Sojuszu, "nie byłoby tego spotkania", bo zawiódł się na NATO.

- Byłem rozczarowany. Byłem rozczarowany Włochami. Byłem rozczarowany Wielką Brytanią, (...) byliśmy rozczarowani Niemcami i Francją. Jesteśmy rozczarowani przede wszystkim Hiszpanią, to jest horror - wymieniał Trump.

Prezydent USA krytykuje europejskich sojuszników za brak pomocy w Iranie niemal od samego początku konfliktu na Bliskim Wschodzie (28 lutego). Wielokrotnie powtarzał przy tym, że Stany Zjednoczone nie potrzebowały pomocy Europy, ale sprawdzały reakcję przywódców.

Trump wskazał "wyjątki"

Jako wyjątek Trump wymienił między innymi Polskę i prezydenta Karola Nawrockiego, którego - jak powtórzył - poparł w wyborach.

- Chcę tylko lojalności. Wiesz, jesteśmy im tak lojalni, że zawsze dla nich walczymy. Mamy tysiące żołnierzy w całej Europie. W Niemczech mamy 50 tysięcy żołnierzy, a potem mówisz do nich: daj nam małego buziaka. Nie chcemy wiele, a oni mówią, że nie, nie damy rady - ciągnął prezydent.

Donald Trump, Mark Rutte
Donald Trump, Mark Rutte
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Wśród wyjątków Trump wymienił też prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, którego, jak powiedział, darzy wielkim szacunkiem. Nazwał Erdogana silnym sojusznikiem NATO, powiedział, że robi wszystko, czego od niego oczekiwał, a na szczyt NATO do Ankary wybierze się z szacunku właśnie do niego.

- Zadzwonił do mnie, mówił: - Proszę, mamy to w Turcji. Musisz tam być. Stany Zjednoczone muszą tam być. Więc pojadę z szacunku do prezydenta - relacjonował Trump. Szczyt NATO w Turcji jest zaplanowany na 7 lipca.

Pytany o to, czy zgodzi się na sprzedaż silników odrzutowych i samolotów F-35 Turcji, odparł, że "prawdopodobnie zrobię coś, co sprawi im wielką radość". Wiceprezydent J.D. Vance zasugerował, że USA dokonują przeglądu decyzji o wykluczeniu Turcji z programu F-35 w związku z kupnem rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400.

Rutte: są powody do rozczarowania

W reakcji na krytykę sojuszników, Rutte przyznał, że Trump po części ma rację, lecz jednocześnie podkreślał, że wielu sojuszników NATO pomogło Stanom Zjednoczonym, że z baz w Europie wyruszyło cztery-pięć tysięcy samolotów na misje związane z wojną z Iranem.

- Zgadzam się, że są powody do rozczarowania. Ale argumentuję, że jeśli spojrzy się na całość,(...) wszyscy zrobili to, co obiecali i dzięki temu cztery-pięć tysięcy samolotów wystartowało z Europy. Powiedziałbym, że byłoby bardzo trudno z Iranem bez Europy służącej jako platforma projekcji siły dla Stanów Zjednoczonych - zaznaczył.

Rutte argumentował też, że europejskie inwestycje w obronę i zakupy broni w USA wspierają amerykański przemysł i zatrudnienie. Na spotkanie przyniósł wykres z napisem "bilion Trumpa" pokazujący wzrost wydatków na obronność.

Mark Rutte w Gabinecie Owalnym
Mark Rutte w Gabinecie Owalnym
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Co dalej z wojskami USA w Europie?

Szef NATO po spotkaniu z amerykańskim prezydentem zapewniał dziennikarzy, że to była dobra rozmowa. Zapytany, czy rozmawiał z Trumpem o ewentualnym wycofaniu wojsk USA z terytorium europejskiego i czy jest pewien, że Stany Zjednoczone obronią Europę w razie ataku, odparł: "Absolutnie. Tak", odnosząc się do drugiej części pytania.

W kwestii potencjalnego przeglądu obecności USA w Europie Rutte powiązał temat z tak zwanym modelem sił NATO (NATO force model), to jest planami użycia konkretnych sił NATO w ramach pierwszej odpowiedzi na kryzys. USA ogłosiły wcześniej ograniczenie tych sił.

- Stany Zjednoczone muszą zajmować się także konfliktami w innych miejscach świata, a w razie zagrożenia militarnego oczywiście siły USA nie mogą być nadmiernie przeciążone. Chcą, żeby Europejczycy przejmowali więcej tych obowiązków - i Europejczycy to robią - powiedział. Dodał, że tak właśnie powinno być.

- 600 milionów ludzi żyje w Europie na terytorium NATO i broni się przed 140 milionami Rosjan. To trochę dziwne, że wciąż jesteśmy tak nadmiernie zależni od kraju oddalonego o osiem godzin lotu od Amsterdamu i Brukseli, czyli od Stanów Zjednoczonych - mówił.

Rutte: USA pozostaną głęboko zaangażowane

Zapytany o perspektywy stałej bazy USA w Polsce, Rutte odmówił komentarza, jednak przekonał, że USA nadal będą miały znaczącą obecność konwencjonalną w Europie.

- W najbliższych latach zobaczycie, że Europejczycy krok po kroku będą przejmować większą odpowiedzialność za obronę konwencjonalną. To jest to, co nazywam NATO 3.0 - Europa będzie się angażować mocniej, ale USA pozostaną głęboko zaangażowane zarówno w komponent nuklearny, jak i konwencjonalny - mówił.

Rutte odnosił się też do kontrowersji, jakie wywołał swoimi słowami we Włoszech, mówiąc we wtorkowym wywiadzie o tym, że z baz we Włoszech wyruszyło 500 lotów wspierających wojnę USA z Iranem.

- Może dlatego, że słyszeliście włoską reakcję na te słowa, nie będę zbytnio wdawał się w szczegóły dotyczące jednego kraju. Ale pełny obraz jest taki, że z Europy, oczywiście, wliczając Włochy, wyruszyło 4000 do 5000 lotów. I to nie jest NATO. To są umowy dwustronne między Stanami Zjednoczonymi a poszczególnymi państwami na całym świecie - mówił Rutte. - To pokazuje, że Europa jest jedną wielką platformą projekcji siły Stanów Zjednoczonych - zaznaczył.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
Tagi:
Donald TrumpUSAMark RutteNATOTurcja
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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