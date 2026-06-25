Świat Rozmowy w Gabinecie Owalnym. Rutte przyniósł "bilion Trumpa" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Rutte o decyzji Trumpa: bardzo się z tego cieszę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump rozpoczął środowe spotkanie z szefem NATO Markiem Rutte w Gabinecie Owalnym podkreślając, że gdyby ktoś inny był na stanowisku sekretarza generalnego Sojuszu, "nie byłoby tego spotkania", bo zawiódł się na NATO.

- Byłem rozczarowany. Byłem rozczarowany Włochami. Byłem rozczarowany Wielką Brytanią, (...) byliśmy rozczarowani Niemcami i Francją. Jesteśmy rozczarowani przede wszystkim Hiszpanią, to jest horror - wymieniał Trump.

Prezydent USA krytykuje europejskich sojuszników za brak pomocy w Iranie niemal od samego początku konfliktu na Bliskim Wschodzie (28 lutego). Wielokrotnie powtarzał przy tym, że Stany Zjednoczone nie potrzebowały pomocy Europy, ale sprawdzały reakcję przywódców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump skrytykował Europę i grozi: być może to zrobimy

Trump wskazał "wyjątki"

Jako wyjątek Trump wymienił między innymi Polskę i prezydenta Karola Nawrockiego, którego - jak powtórzył - poparł w wyborach.

- Chcę tylko lojalności. Wiesz, jesteśmy im tak lojalni, że zawsze dla nich walczymy. Mamy tysiące żołnierzy w całej Europie. W Niemczech mamy 50 tysięcy żołnierzy, a potem mówisz do nich: daj nam małego buziaka. Nie chcemy wiele, a oni mówią, że nie, nie damy rady - ciągnął prezydent.

Donald Trump, Mark Rutte Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Wśród wyjątków Trump wymienił też prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, którego, jak powiedział, darzy wielkim szacunkiem. Nazwał Erdogana silnym sojusznikiem NATO, powiedział, że robi wszystko, czego od niego oczekiwał, a na szczyt NATO do Ankary wybierze się z szacunku właśnie do niego.

- Zadzwonił do mnie, mówił: - Proszę, mamy to w Turcji. Musisz tam być. Stany Zjednoczone muszą tam być. Więc pojadę z szacunku do prezydenta - relacjonował Trump. Szczyt NATO w Turcji jest zaplanowany na 7 lipca.

Pytany o to, czy zgodzi się na sprzedaż silników odrzutowych i samolotów F-35 Turcji, odparł, że "prawdopodobnie zrobię coś, co sprawi im wielką radość". Wiceprezydent J.D. Vance zasugerował, że USA dokonują przeglądu decyzji o wykluczeniu Turcji z programu F-35 w związku z kupnem rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400.

Rutte: są powody do rozczarowania

W reakcji na krytykę sojuszników, Rutte przyznał, że Trump po części ma rację, lecz jednocześnie podkreślał, że wielu sojuszników NATO pomogło Stanom Zjednoczonym, że z baz w Europie wyruszyło cztery-pięć tysięcy samolotów na misje związane z wojną z Iranem.

- Zgadzam się, że są powody do rozczarowania. Ale argumentuję, że jeśli spojrzy się na całość,(...) wszyscy zrobili to, co obiecali i dzięki temu cztery-pięć tysięcy samolotów wystartowało z Europy. Powiedziałbym, że byłoby bardzo trudno z Iranem bez Europy służącej jako platforma projekcji siły dla Stanów Zjednoczonych - zaznaczył.

Rutte argumentował też, że europejskie inwestycje w obronę i zakupy broni w USA wspierają amerykański przemysł i zatrudnienie. Na spotkanie przyniósł wykres z napisem "bilion Trumpa" pokazujący wzrost wydatków na obronność.

Mark Rutte w Gabinecie Owalnym Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Co dalej z wojskami USA w Europie?

Szef NATO po spotkaniu z amerykańskim prezydentem zapewniał dziennikarzy, że to była dobra rozmowa. Zapytany, czy rozmawiał z Trumpem o ewentualnym wycofaniu wojsk USA z terytorium europejskiego i czy jest pewien, że Stany Zjednoczone obronią Europę w razie ataku, odparł: "Absolutnie. Tak", odnosząc się do drugiej części pytania.

W kwestii potencjalnego przeglądu obecności USA w Europie Rutte powiązał temat z tak zwanym modelem sił NATO (NATO force model), to jest planami użycia konkretnych sił NATO w ramach pierwszej odpowiedzi na kryzys. USA ogłosiły wcześniej ograniczenie tych sił.

- Stany Zjednoczone muszą zajmować się także konfliktami w innych miejscach świata, a w razie zagrożenia militarnego oczywiście siły USA nie mogą być nadmiernie przeciążone. Chcą, żeby Europejczycy przejmowali więcej tych obowiązków - i Europejczycy to robią - powiedział. Dodał, że tak właśnie powinno być.

- 600 milionów ludzi żyje w Europie na terytorium NATO i broni się przed 140 milionami Rosjan. To trochę dziwne, że wciąż jesteśmy tak nadmiernie zależni od kraju oddalonego o osiem godzin lotu od Amsterdamu i Brukseli, czyli od Stanów Zjednoczonych - mówił.

Rutte: USA pozostaną głęboko zaangażowane

Zapytany o perspektywy stałej bazy USA w Polsce, Rutte odmówił komentarza, jednak przekonał, że USA nadal będą miały znaczącą obecność konwencjonalną w Europie.

- W najbliższych latach zobaczycie, że Europejczycy krok po kroku będą przejmować większą odpowiedzialność za obronę konwencjonalną. To jest to, co nazywam NATO 3.0 - Europa będzie się angażować mocniej, ale USA pozostaną głęboko zaangażowane zarówno w komponent nuklearny, jak i konwencjonalny - mówił.

Rutte odnosił się też do kontrowersji, jakie wywołał swoimi słowami we Włoszech, mówiąc we wtorkowym wywiadzie o tym, że z baz we Włoszech wyruszyło 500 lotów wspierających wojnę USA z Iranem.

- Może dlatego, że słyszeliście włoską reakcję na te słowa, nie będę zbytnio wdawał się w szczegóły dotyczące jednego kraju. Ale pełny obraz jest taki, że z Europy, oczywiście, wliczając Włochy, wyruszyło 4000 do 5000 lotów. I to nie jest NATO. To są umowy dwustronne między Stanami Zjednoczonymi a poszczególnymi państwami na całym świecie - mówił Rutte. - To pokazuje, że Europa jest jedną wielką platformą projekcji siły Stanów Zjednoczonych - zaznaczył.

OGLĄDAJ: Bartosz Arłukowicz w "Rozmowie Piaseckiego"