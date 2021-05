Najpierw formalne rozmowy, potem spotkanie na jachcie. Putin i Łukaszenka porozumieli się w sprawie kredytu

Białoruski prezydent Alaksandr Łukaszenka i przywódca Rosji Władimir Putin kontynuowali w sobotę rozmowy podczas nieformalnego spotkania na jachcie. Rzecznik Kremla potwierdził, że doszło do porozumienia w sprawie 500 milionów dolarów kredytu dla Białorusi. Poinformował też, że poza kwestiami gospodarczymi omówiono incydent z samolotem linii Ryanair oraz aresztowanie Rosjanki Rozmawiano Sofii Sapiegi.

Piątkowe spotkanie trwało ponad pięć godzin i zakończyło się późnym wieczorem. Prezydenci Rosji i Białorusi wskazali na wstępie, że rozmowa będzie dotyczyć relacji dwustronnych, w tym gospodarki, pogłębienia integracji, ale także incydentu z samolotem Ryanair, który w ubiegłą niedzielę został zmuszony do lądowania w Mińsku.

Łukaszenka miał na spotkaniu neseser, w którym, jak poinformował Putina, "mając na uwadze zaufane relacje, pozwolił sobie przywieźć dokumenty, które pozwolą mu lepiej zrozumieć, co się wydarzyło".

Polecenie monitorowania sprawy Sapiegi

Wcześniej władze w Moskwie oceniły reakcję krajów zachodnich na incydent jako "szokującą" i wezwały, by "nie demonizować" Mińska.

Putin polecił MSZ Rosji dokładnie monitorować sprawę Sofii Sapiegi, obywatelki tego kraju, która została zatrzymana wraz z Ramanem Pratasiewiczem po przymusowym lądowaniu samolotu Ryanair. Kobieta została aresztowana na dwa miesiące w związku z podejrzeniami o organizację masowych zamieszek, działań naruszających porządek publiczny i podżeganie do nienawiści.

Władzom Rosji los Sapiegi "nie jest obojętny". Jak zauważył Pieskow Kreml uwzględnia to, że ma ona prawo pobytu na Białorusi.

Porozumienie w sprawie kredytu

Ministerstwa transportu obu krajów mają się zająć problemem przywiezienia na Białoruś jej mieszkańców, którzy utknęli za granicą w związku z unijnymi zakazami lotów do i nad Białorusią. Resorty mają również odpowiednio przygotować się do sezonu letniego, uwzględniając to, że "wielu Białorusinów chce wybrać się nad Morze Czarne w Rosji".