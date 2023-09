USA zaniepokojone współpracą wojskową Rosji i Korei Północnej. "Potencjalne naruszenie wielu rezolucji ONZ"

- Kiedy widzisz, że wygląda to na zwiększoną współpracę i prawdopodobnie transfery wojskowe, jest to dość niepokojące - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller w odniesieniu do spotkania dyktatorów Rosji i Korei Północnej Władimira Putina i Kim Dzong Una. - To potencjalne naruszenie wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ – dodał.