Erdogan kazał Putinowi na siebie czekać. Nagranie

Władimir Putin wchodzi do pomieszczenia, spodziewając się, że Recep Tayyip Erdogan szybko do niego dołączy. Tak się jednak nie dzieje - przez niecałą minutę rosyjski prezydent musi niecierpliwie oczekiwać na swojego tureckiego odpowiednika. Niezręczną sytuację zarejestrowały kamery.

Była to nietypowa sytuacja dla rosyjskiego przywódcy, który na przestrzeni lat wyrobił sobie reputację tego, który każe światowym przywódcom czekać na siebie. Niektórzy komentatorzy spekulują, że wydarzenia z Teheranu to odwet za to, co działo się w Moskwie w 2020 roku, gdy to Erdogan musiał czekać dwie minuty na Putina.