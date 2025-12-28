Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski "musi zadać dzisiaj jedno pytanie Trumpowi"

Donald Trump
Bartłomiej Kot: wydaje mi się, że prezydent Zełenski przede wszystkim skupi się na trzech kwestiach
Źródło: TVN24
Wydaje mi się, że Wołodymyr Zełenski skupi się przede wszystkim na gwarancji bezpieczeństwa, terytorialnej i związanej z przyszłością ekonomiczną Ukrainy - mówił w TVN24 Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Central Europe. Dodał, że prezydent Ukrainy "musi zadać jedno pytanie" prezydentowi Donaldowi Trumpowi.

W ZWIĄZKU Z ROZMOWĄ WOŁODYMYRA ZEŁENSKIEGO Z DONALDEM TRUMPEM W NIEDZIELĘ WIECZOREM WYDANIE SPECJALNE W TVN24 I TVN24+

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w niedzielę wieczorem czasu polskiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w jego rezydencji na Florydzie. Mają rozmawiać na temat możliwego porozumienia pokojowego w Ukrainie. Kilka dni temu Zełenski przedstawił nową wersję planu w sprawie zakończenia wojny, liczy 20 punktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Dobry wieczór Florydo!". Dziś rozmowa Trump-Zełenski

"Dobry wieczór Florydo!". Dziś rozmowa Trump-Zełenski

Nowy plan pokojowy. Zełenski ujawnił szczegóły

Nowy plan pokojowy. Zełenski ujawnił szczegóły

Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Central Europe mówił w niedzielę rano na antenie TVN24, że co do zasady tego typu spotkania organizowane są po to, żeby coś ogłosić, albo przynajmniej nie wyjść z niego z kwitkiem.

- Wydaje mi się, że prezydent Zełenski przede wszystkim skupi się na trzech kwestiach. Na dyskusji na temat gwarancji bezpieczeństwa, czyli na ile one zostały wyklarowane ze strony amerykańskiej i prezydent Trump jest skłonny do ich udzielenia. Drugą rzeczą będzie kwestia terytorialna, bo ona nadal pozostaje sporna - powiedział.

- Zełenski akurat ma kilka pomysłów dotyczących tego, w jaki sposób rozstrzygnąć temat tej części Donbasu, która jeszcze nie jest okupowana przez Rosjan. Chociażby jako zdemilitaryzowana strefa wolna ekonomicznie, to czego w sumie Trump w pewnym momencie bardzo mocno chciał - kontynuował.

Jak podkreślił ekspert, "pozostaje jeszcze kwestia związana z przyszłością ekonomiczną samej Ukrainy". - Jest wiele takich trochę zachęt ze strony ukraińskiej w stronę Amerykanów. Więc zobaczymy, czy z tego rzeczywiście wyniknie coś klarownego - mówił.

Co z gwarancjami bezpieczeństwa?

Ekspert mówił, że "negocjacje poszły w tę stronę, że w jakimś aspekcie Ukraińcy zaakceptowali to, że nie uda im się odzyskać pełni kontroli terytorialnej nad granicami z 1991 roku". - Ale tym, co mają dostać w zamian, są gwarancje bezpieczeństwa, które mają być równorzędne z artykułem piątym (NATO - red.) - dodał. Zaznaczył, że "dlatego tak istotne jest, czy dzisiaj Donald Trump publicznie zadekretuje to, że on rzeczywiście się na nie zgadza i jaka będzie później ścieżka ich przyjmowania".

"Putin stanie przed trudnym wyborem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Putin stanie przed trudnym wyborem"

- Dla Ukraińców najlepiej by było, gdyby to nie były tylko i wyłącznie gwarancje ograniczone czasowo, mowa jest dzisiaj tylko o 15 latach, nie byłyby dekretowane tylko przez prezydenta Trumpa, ale byłyby zaakceptowane przez Kongres - ocenił.

Pytany, na czym gwarancje bezpieczeństwa miałyby polegać, powiedział, że "mają być równorzędne z artykułem piątym". - Przy czym ta równorzędność też jest różnie rozumiana - dodał.

- Tak naprawdę esencja jest taka, że w sytuacji, kiedy Rosjanie kiedykolwiek wznowiliby działania zbrojne, to państwa Zachodu, sygnatariusze tych gwarancji bezpieczeństwa, nie tylko i wyłącznie Amerykanie, ale także prawdopodobnie Europejczycy, być może także na przykład Turcja, czy powiedzmy NATO, miałyby wówczas odpowiedzieć tak jak w przypadku artykułu piątego, w sposób militarny, bądź też równorzędny, bo to też nie jest powiedziane w stu procentach, czy to ma być zawsze kontyngent o charakterze militarnym - mówił.

Dodał, że "pojawiały się także pomysły, że Amerykanie mieliby dozbroić armię ukraińską, chociażby w pociski Tomahawk".

"Zełenski musi zadać jedno pytanie Trumpowi"

Na uwagę, że ukraiński prezydent pewnie chciałby wylecieć z Florydy z sankcjami nałożonymi przez Trumpa na Rosję, Kot ocenił, że "prezydent Zełenski musi zadać dzisiaj jedno pytanie prezydentowi Trumpowi: w jaki sposób zamierza on przymusić Rosjan do akceptacji planu pokojowego, który w zasadzie jest zaakceptowany w dużej mierze już dzisiaj przez Amerykanów".

"Taka jest ich logika". Jakie sygnały płyną z Rosji?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Taka jest ich logika". Jakie sygnały płyną z Rosji?

- Jeżeli Amerykanie na koniec przyłożą ten swój stempel, prezydent Trump powie, że to jest jego propozycja pokojowa zarówno dla strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej, to musi mieć możliwość wywarcia wpływu na Władimira Putina, żeby to tylko i wyłącznie nie ograniczyło się znowu do takiego przepychania czasowego sankcji - zaznaczył.

- Musi być nie tylko i wyłącznie marchewka, ale musi być także kij. Niestety w ostatnim czasie prezydent Trump bardzo mocno wstrzymywał się przed użyciem tego kija na gospodarkę, przede wszystkim rosyjską. Ale jeżeli rzeczywiście mówi o pokoju, to musi wywrzeć presję także na Rosjanach - podsumował gość TVN24.

58 min
Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Ciekawe czasy

Autorka/Autor: js/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiDonald TrumpUSAUkrainaWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
Silny wiatr, wichura
W tych województwach wiatr nadal jest groźny
METEO
Dla nich "Polska nie jest prawdziwym krajem". Takich jak oni przybywa
Dla nich "Polska nie jest prawdziwym krajem". Takich jak oni przybywa
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Stanie na skoczni z gęsią skórką. "Ale inaczej"
EUROSPORT
Pożar pszczelarni w Wołominie
Paliły się ule, zginęły cztery pszczele rodziny
WARSZAWA
wasyl_16dni (0-00-02-18) (20)
Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki
METEO
imageTitle
Krytykują Sabalenkę. "Publiczność w to nie uwierzy"
EUROSPORT
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Stopy procentowe w dół. Raty części kredytów ani drgną
BIZNES
imageTitle
Przykry koniec roku Świątek
EUROSPORT
Korki na "Zakopiance"
Z Zakopanego do Krakowa jadą prawie trzy godziny
Kraków
imageTitle
Niezwykła historia Polaka. Pokonał chorobę, robi furorę
EUROSPORT
Hedwig Potthast, babcia Henrika Lenkeita, na archiwalnych fotografiach
Rozpoznał babcię na starej fotografii. Prawda okazała się przerażająca
Świat
Do zdarzenia doszło 26 grudnia
Zator na ekspresówce, auta nie zwalniają. "Jak w transie"
Lublin
Żabie Stawy w Wysokich Tatrach
Polacy usłyszeli wołanie o pomoc. Węgier utknął na skalnym filarze
METEO
shutterstock_2713255203
"Polska opiekunka" i ogromny problem w Niemczech
BIZNES
Śmiertelne potrącenie pieszego niedaleko Pułtuska
Szedł drogą po zmroku, potrącił go samochód. Pieszy nie żyje
WARSZAWA
Brigitte Bardot
Nie żyje legenda kina
Kultura i styl
imageTitle
Mówi o frajdzie, nie o tremie. Młody Polak tutaj jeszcze nie skakał
EUROSPORT
imageTitle
Legenda się spóźnia, rywale mają dość
EUROSPORT
Pijany kierowca spowodował kolizję z nieoznakowanym radiowozem (zdjęcie ilustracyjne)
Nie wiedział, że wjechał w nieoznakowany radiowóz, był agresywny
WARSZAWA
Sąd tymczasowo aresztował jednego z zatrzymanych.
Ciało 18-latka przed dyskoteką. Dwóch 21-latków podejrzanych o pobicie, jeden aresztowany
Białystok
Zatrzymany w rozmowie z policjantami przyznał się do serii włamań.
Ma 27 lat i co najmniej 33 włamania na koncie
Łódź
Ujście Martwej Wisły
Strażacy z pełnymi rękami roboty i stan alarmowy na Martwej Wiśle
METEO
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Dzień podwyżki dla setek tysięcy osób
BIZNES
imageTitle
Awantura o ostatnią akcję. "Brak szacunku"
EUROSPORT
Pożar ciężarówki na S17
Na trasie S17 spłonęła ciężarówka
WARSZAWA
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Duża kumulacja w Lotto
BIZNES
Do incydentu doszło przed posiadłością Trumpa Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie
Tam spotka się z Trumpem. Pierwszy raz Zełenskiego w "zimowym Białym Domu"
Świat
Funkcjonariusze NABU badają przypadki korupcji
NABU ostrzega ukraińskich funkcjonariuszy. "Bezpośrednie naruszenie prawa"
Świat
Piranie zaatakowały mężczyznę w Brazylii
Piranie śmiertelnie pogryzły dwulatkę
METEO
Dawid Kubacki i Kamil Stoch podczas konkursu w Zakopanem (rok 2023)
Alarm. Trzy razy mniej skoczków, dwanaście razy mniej skoczni
Tomasz Wiśniowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica