Świat Spotkanie prezydenta Chin Xi Jinpinga i Donalda Trumpa w Białym Domu. Wyjątkowe powitanie Filip Czerwiński |

Donald Trump: stworzyliśmy wspaniałą przyjaźń z prezydentem Xi Jinpingiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Yuri Gripas/PAP/EPA

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Podczas gdy światowi przywódcy uczestniczą w 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, dwaj najwięksi gracze w globalnej polityce spotkali się w czwartek w innym miejscu: w Białym Domu.

Prezydent USA Donald Trump powiedział podczas mowy powitalnej, że nawiązał "naprawdę wielką przyjaźń" z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. - Naprawdę opartą o wzajemne poszanowanie i kluczowe interesy naszych narodów - wskazał.

Jak mówił Trump, podczas wizyty omówione zostaną kwestie dotyczące bezpieczeństwa, technologii i sztucznej inteligencji. - Decyzje, które podejmujemy dzisiaj w tych obszarach, mogą sprzyjać pokojowi i dobrobytowi przez kolejne dekady - dodał.

Wizyta Xi Jinpinga w Białym Domu Źródło zdjęcia: Yuri Gripas/PAP/EPA

Xi: możemy uniknąć pułapki Tukidydesa

Prezydent Xi Jinping mówił z kolei między innymi o tym, że USA i Chiny powinny pokojowo współistnieć, a ich armie powinny utrzymywać regularny dialog.

- Chiny i Stany Zjednoczone jako dwa duże kraje zyskają wyłącznie na swojej współpracy, zaś stracą na konfrontacji. Nie musimy unikać konkurencji, natomiast konkurencja nasza powinna być zdrowa i powinna być utrzymywana w określonych ramach - opisał Xi Jinping.

Zdaniem prezydenta Chin oba kraje mogą uniknąć pułapki Tukidydesa. To pojęcie stworzone przez politologa Grahama Allisona z Uniwersytetu Harvarda, które opisuje sytuację, w której rosnąca pozycja jednego państwa zagraża hegemonii drugiego, co prowadzi do wojny między nimi.

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Prezydent Chin powitany w wyjątkowy sposób

- Cel tej wizyty to pokazanie, że rozmawiają ze sobą dwaj ludzie, którzy uważają, że są najważniejszymi przywódcami na świecie, a ich państwa to są największe potęgi na świecie. Jak twierdzi między innymi CNN, pompa, która towarzyszy tej wizycie, ma pokazać, że ci najważniejsi przywódcy świata nakreślają dalsze losy planety - skomentował nasz korespondent w USA, Marcin Wrona.

Jak wskazał Wrona, Donald Trump i jego małżonka Melania w środę powitali osobiście prezydenta Chin i jego żonę Peng Liyuan na lotnisku, co jest niezwykle rzadkim zaszczytem w historii amerykańskiej dyplomacji. Mówił, że ostatni raz wydarzyło się to w 2015 roku, kiedy prezydent Barack Obama powitał w ten sposób papieża Franciszka.

- To pokazuje, jak ogromną wagę Donald Trump przywiązuje do tego spotkania z Xi Jinpingiem - podkreślil nasz korespondent.