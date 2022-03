Sienkiewicz o propozycjach rządu: na pewno nie pójdziemy na rozwiązania, w których wszystko jest tajemnicą 

W kancelarii premiera odbyło się w poniedziałek spotkanie szefa rządu z liderami ugrupowań parlamentarnych . Dotyczyło sytuacji w Ukrainie i kryzysu związanego z inwazją Rosji. Jak informował rzecznik rządu Piotr Mueller, premier Mateusz Morawiecki przedstawił na spotkaniu "kilka punktów", których wdrożenie wymagałoby zmiany konstytucji. To m.in. propozycja wyłączenia z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię; propozycja, która pozwala na to, by na terenie Polski konfiskować majątki oligarchów rosyjskich oraz kwestia wprowadzenia dodatkowego opodatkowania podmiotów, które kontynuują swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

Były szef MSW został zapytany, czy jego zdaniem rzeczywiście potrzebna jest zmiana konstytucji po to, aby konfiskować majątki oligarchów rosyjskich. - Jestem przekonany, że te ustawy, które są, absolutnie wystarczą. Co więcej, można zmodyfikować na tyle zapisy ustawy antyterrorystycznej - i to możemy zrobić dosłownie w dwa dni - żeby obejmowała także majątki obywateli z państw, które prowadzą działalność terrorystyczną - powiedział.

- To są ludzie mówiący w wielu miejscach tym samym językiem co Rosjanie. To są ludzie takiej samej bądź podobnej religii, to są ludzie, którzy posługują się tym samym alfabetem. To jest krew z krwi, kość z kości. On uważa, że ich istnienie zagraża jego władzy. A ponieważ wziął wszystkich Rosjan za zakładników, przed czym Rosjanie się specjalnie nie buntowali, teraz próbuje dokonać tego dzieła zniszczenia, żeby nie było alternatywy. Na tym polega potworność tej wojny. Bo potworność w tym, co się dzieje, jest równocześnie potwornością powodu tej wojny. Ona jest potworna podwójnie - i przez powód, i przez wykonanie - mówił.