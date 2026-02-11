Logo strona główna
Świat

Spotkanie, po nim wpis Trumpa. Media: interweniował miliarder

Gordie Howe International Bridge, w tle Ambassador Bridge
Most Gordie Howe do Kanady - Donald Trump grozi, że wstrzyma jego otwarcie
Źródło: CNN
Donald Trump zagroził, że zablokuje otwarcie nowego mostu łączącego Kanadę z USA. Jak donosi "New York Times", kilka godzin przed wpisem prezydenta, sekretarz handlu w jego administracji spotkał się z amerykańskim miliarderem, którego rodzina od pokoleń kontroluje konkurencyjną przeprawę.

Donald Trump poinformował w poniedziałek, że zamierza zablokować otwarcie nowego mostu Gordie Howe International Bridge między kanadyjskim Windsor a amerykańskim Detroit. Oficjalnym powodem są żądania własności połowy mostu oraz gruntu, na którym stoi. W tle jest też trwający od miesięcy atak Trumpa na Kanadę i jej administrację.

Jak jednak podaje "New York Times", w grę wchodzą również interesy właściciela jedynego - jak do tej pory - mostu łączącego Detroit z Kanadą. Miliarder z Detroit Matthew Moroun miał interweniować w tej sprawie w administracji Donalda Trumpa.

Według dwóch źródeł gazety, Moroun spotkał się w poniedziałek w Waszyngtonie z Howardem Lutnickiem, sekretarzem handlu w administracji Donalda Trumpa. Chwilę po rozmowie Lutnick miał wykonać telefon do amerykańskiego prezydenta, który tego samego dnia wydał oświadczenie na Truth Social, grożąc blokadą otwarcia nowego mostu.

Zarówno departament handlu, jak i firma Matthew Moroun odmówiły "New York Timesowi" komentarza.

Była rozmowa, ale Trump zdania nie zmienił. Chodzi o most
Była rozmowa, ale Trump zdania nie zmienił. Chodzi o most

Konkurencyjna przeprawa

Obecnie połączenia samochodowe dwóch brzegów rzeki Detroit są dwa - Windsor Detroit Tunnel oraz Ambassador Bridge. I to właśnie właścicielem tego drugiego od kilku pokoleń jest rodzina Morouna, która czerpie zyski z opłat za jego używanie. Do używania mostu zmuszone są wszystkie ciężarówki, ponieważ mają one zakaz wjeżdżania do tunelu.

Ambassador Bridge, w tle Gordie Howe International Bridge
Ambassador Bridge, w tle Gordie Howe International Bridge
Źródło: U.S. Department of Homeland Security (DHS)

Wybudowany ze środków rządowych Kanady Gordie Howe International Bridge - nazwany na cześć kanadyjskiego hokeisty - stoi około trzech kilometrów od mostu Morounów. Na nim również możliwy będzie ruch samochodów ciężarowych. Morounowie od dawna podejmują kroki prawne, aby zablokować lub opóźnić realizację konkurencyjnego projektu.

Trump zmienia zdanie

Rząd Kanady podpisał ze stanem Michigan porozumienie w sprawie budowy mostu w 2012 roku. Na mocy umowy właścicielami obiektu są Kanada i stan Michigan. Strona kanadyjska zapłaciła za wszystkie początkowe koszty budowy, a za jego funkcjonowanie ma być odpowiedzialna spółka skarbu państwa, należąca do rządu Kanady.

Źródło: Google Maps

Trump jeszcze w 2017 roku popierał budowę Gordie Howe. Po rozmowach w Waszyngtonie z ówczesnym premierem Kanady Justinem Trudeau, przeprowadzonych w lutym 2017 roku, most określono we wspólnym komunikacie jako szczególnie ważne "gospodarcze połączenie między oboma krajami" i wyrażono nadzieję na szybkie ukończenie przeprawy.

Budowa rozpoczęła się w 2018 roku, a w lutym 2026 roku most został w większości ukończony.

Agencji ICE w akcji (zdjęcie ilustracyjne)

"To jest technologiczny faszyzm". Jak ICE tropi imigrantów i przeciwników?

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz/ft

Źródło: New York Times

Źródło zdjęcia głównego: U.S. Department of Homeland Security (DHS)

USAKanadaDonald TrumpAdministracja Donalda TrumpaOntario
