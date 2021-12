Stoltenberg o rozszerzeniu NATO: Rosja nie ma tutaj prawa głosu i weta

Stoltenberg: Rosja nie ma tutaj prawa głosu i weta

Rosja chce odbudować swoją strefę wpływu, w której ma prawo kontrolować swoich sąsiadów, ale nie chcemy wracać do świata, w którym mocarstwa dyktują swoją wolę niepodległym państwom - powiedział Stoltenberg, odpowiadając na pytanie o reakcję Rosji na ewentualne przystąpienie Ukrainy do Sojuszu.

- Pochodzę z małego kraju graniczącego z Rosją (Stoltenberg był wcześniej premierem Norwegii - red.) i jestem bardzo zadowolony z tego, że nasi sojusznicy z NATO nigdy nie uznawali, by Rosja miała jakiekolwiek prawa do ustanowienia swojej sfery wpływów na północy Europy i decydowania o losie krajów takich jak Norwegia. Z Ukrainą jest dokładnie tak samo. To niepodległy kraj z uznanymi przez społeczność międzynarodową granicami (...) te granice muszą być szanowane, co oczywiście obejmuje również Krym i Donbas, które są częściami Ukrainy - tłumaczył sekretarz generalny NATO.