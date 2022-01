Oświadczenie szefa NATO po rozmowach z Rosją. Ekspert: Sojusz wysyła sygnał, że pod szantażem się nie ugnie

W środę odbyły się rozmowy Rady NATO-Rosja . Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg ogłosił na konferencji po ich zakończeniu, że NATO wezwało stronę rosyjską do poszanowania suwerenności Ukrainy i do deeskalacji napięcia.

Stoltenberg przekazał, że sojusznicy potwierdzili politykę otwartych drzwi dla nowych członków NATO. Przyznał też, że "istnieje prawdziwe ryzyko nowego konfliktu zbrojnego w Europie", ale NATO zrobi wszystko, by tę kwestię rozwiązać środkami dyplomatycznymi. Zaznaczył, że jeżeli Rosja ponownie zaatakuje Ukrainę, sojusznicy wezmą pod uwagę możliwość wysłania dodatkowych żołnierzy do krajów wschodniej flanki NATO.

Lorenz: Sojusz jest zjednoczony i gotowy bronić tych podstawowych zasad

Ekspert: okaże się, czy Rosja szuka tylko pretekstu, by zaatakować Ukrainę

Jego zdaniem "tutaj NATO się nie ma gdzie cofnąć". - Jedyne, co może zrobić, to właśnie pokazać, i to głównie swojej opinii publicznej, która jest bardzo podatna na rosyjską propagandę, że jesteśmy gotowi do rozmów, że jesteśmy gotowi na dialog i dyplomację, na obniżanie napięć i nawet proponujemy różne rozwiązania, które powinny być dla Rosji satysfakcjonujące - mówił ekspert PISM. Zastrzegł przy tym, że te propozycje "do tej pory dla Rosji satysfakcjonujące nie były, bo w interesie Rosji było właśnie eskalowanie tych napięć i zastraszanie Zachodu".