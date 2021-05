Czeski prezydent przeprasza za naloty na Jugosławię

Zeman przypomniał, że naród serbski udzielił poparcia Czechom w 1938 i 1968 roku. - Odpłaciliśmy im bombardowaniami - powiedział. - Byliśmy ostatni, którzy wyrazili zgodę i desperacko szukali przynajmniej jednego kraju, który przyłączyłby się do nas i przeciwstawił (nalotom). Nikt się do nas nie przyłączył, ale to nas nie usprawiedliwia. To nadal był brak odwagi - stwierdził.