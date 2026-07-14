Świat Wołodymyr Zełenski: zimą będziemy potrzebować stu pocisków Patriot miesięcznie Oprac. Adam Styczek |

Zełenski o rakietach do systemów Patriot Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TERESA SUAREZ/PAP/EPA

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Ukraiński przywódca w poniedziałek wziął udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu. W rozmowach uczestniczyli przywódcy 25 państw.

Podczas obrad ogłoszono powołanie przez dziewięć państw Europy Zachodniej i Ukrainę koalicji obrony przeciwbalistycznej. Ma ona wesprzeć Kijów w pracach nad systemem obrony powietrznej Freya (projekt nazwany na cześć nordyckiej bogini Frei), który - według zapowiedzi Zełenskiego - będzie stanowił odpowiednik systemu Patriot. Poza Ukrainą nad systemem pracować będą: Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Holandia.

"Dziś we Francji odbyło się spotkanie założycielskie naszej koalicji antybalistycznej. Mam nadzieję, że projekt Freya okaże się sukcesem i wzmocni naszą obronę antybalistyczną. Zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani i mogą wnieść swój wkład, by do nas dołączyli" - komentował Zełenski na X.

"Musimy działać jak najszybciej możemy" - dodał.

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Zełenski apeluje o pociski do Patriotów

Zełenski napisał, że prace nad zapowiedzianym systemem obrony powietrznej Freya potrwają jeszcze 12 miesięcy. Dodał, że w tym czasie obrona ukraińskiej przestrzeni powietrznej będzie się opierała przede wszystkim na amerykańskich Patriotach, ale również na europejskich systemach SAMP/T i IRIS-T.

Prezydent przekazał, że Ukraina już teraz musi zacząć przygotowywać się do zimy i będzie potrzebowała na tę porę roku 300 pocisków do Patriotów, po sto miesięcznie.

"Jeżeli będziemy mieli wystarczającą obronę na zimę, Rosja będzie miała znacznie mniej powodów, by przeciągać wojnę do tego czasu" - podkreślił Zełenski.

Przypomniał, że kilka dni temu podczas szczytu NATO w Ankarze uzgodnił z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków do Patriotów. - Pracujemy nad wdrożeniem w życie tej historycznej umowy - uzupełnił.

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