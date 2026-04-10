Zamknięte spotkanie światowych liderów. Szef MSZ na liście zaproszonych

Sikorski: Unia Europejska mogłaby wejść w dialog z USA w sprawie cieśniny Ormuz

Grupa Bilderberg co roku organizuje spotkania wpływowych osób z całego świata. W tym roku wydarzenie odbywa się od 9 do 12 kwietnia w Waszyngtonie. Wśród tematów dyskusji wymienianych przez organizację są między innymi sztuczna inteligencja, Bliski Wschód, Ukraina oraz transatlantyckie stosunki obronno-przemysłowe.

W tegorocznej konferencji biorą udział szefowie rządów, członkowie parlamentów, ministrowie, a także prezesi korporacji, banków czy ludzie ze świata nauki.

Kto na liście zaproszonych

W wydarzeniu oprócz wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego uczestniczą też: sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Finlandii Alexander Stubb, szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen, wicepremier Wielkiej Brytanii David Lammy, były szef ukraińskich kolei Ołeksandr Kamyszin, sekretarz spraw wewnętrznych USA Doug Burgum, sekretarz amerykańskiej armii Daniel P. Driscoll, czy sekretarz generalny OBWE Feridun H. Sinirlioglu.

Wśród gości z Polski są także: prezes Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa, Adam Bartosiewicz z WB Group, Jacek Olechowski z Mediacap, a także publicystka i żona Sikorskiego Anne Applebaum.

Grupa Bilderberg to międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkania, w których bierze udział od 120 do 150 zaproszonych osób, wywodzących się z grona najwyższych rangą polityków, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie.

Lista uczestników konferencji jest zawsze znana, ale przebieg dyskusji ma charakter tajny, przez co narastają wokół niego teorie spiskowe i organizowane są przeciw ich spotkaniom manifestacje.

