Donald Trump dostał od kanclerza Niemiec prezent. Niespodzianka w trakcie szczytu G7

Prezydent USA Donald Trump w trakcie szczytu G7 otrzymał od kanclerza Niemiec Friedricha Merza prezent nawiązujący do piłkarskich mistrzostw świata. Krótką wymianę zdań zarejestorwały kamery.
Prezydent USA Donald Trump podczas szczytu G7 we francuskim Evian prowadzi serię spotkań z politykami. We wtorek, przed rozpoczęciem sesji roboczej poświęconej Ukrainie, kanclerz Niemiec Friedrich Merz podszedł do Trumpa i wręczył mu koszulkę piłkarską z numerem 47, nawiązującej do 47. prezydentury Trumpa i trwających mistrzostw świata w piłce nożnej w USA, Meksyku i Kanadzie.
Donald Trump 14 czerwca obchodził 80. urodziny.
Prezydent USA Donald Trump i kanclerz Niemiec Friedrich Merz na szczycie G7 w Evian we Francji
Jak zauważył Reuters, Merz znany jest jako kibic Borussii Dortmund.
Politycy na szczycie G7
Szczyt państw G7 odbywa się między 15 a 17 czerwca w Evian nad Jeziorem Genewskim. Przebywają tam przywódcy między innymi Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Włoch, Japonii i Stanów Zjednoczonych. W ostatnich latach spotkaniom liderów tych wysoko rozwiniętych, zamożnych państw towarzyszą protesty przeciwników kapitalizmu, globalizacji, zmian klimatycznych i nierówności.
Kraje europejskie mają zabiegać w trakcie szczytu, by w sprawie wojny w Ukrainie, rozpoczętej przez Rosję w 2022 roku, wypracować wspólną linię z Trumpem, korzystając z tego, że zarysowuje się rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie, który odwrócił uwagę Waszyngtonu od Ukrainy.