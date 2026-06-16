Świat Donald Trump dostał od kanclerza Niemiec prezent. Niespodzianka w trakcie szczytu G7 Oprac. Adrian Wróbel |

Prezydent USA Donald Trump otrzymał koszulkę z numerem 47 prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: THIBAULT CAMUS/PAP/EPA

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Prezydent USA Donald Trump podczas szczytu G7 we francuskim Evian prowadzi serię spotkań z politykami. We wtorek, przed rozpoczęciem sesji roboczej poświęconej Ukrainie, kanclerz Niemiec Friedrich Merz podszedł do Trumpa i wręczył mu koszulkę piłkarską z numerem 47, nawiązującej do 47. prezydentury Trumpa i trwających mistrzostw świata w piłce nożnej w USA, Meksyku i Kanadzie.

Donald Trump 14 czerwca obchodził 80. urodziny.

Prezydent USA Donald Trump i kanclerz Niemiec Friedrich Merz na szczycie G7 w Evian we Francji Prezydent USA Donald Trump trzyma koszulkę z numerem 47 prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza na szczycie G7 w Evian we Francji Źródło zdjęcia: THIBAULT CAMUS/PAP/EPA Prezydent USA Donald Trump trzyma koszulkę z numerem 47 prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza na szczycie G7 w Evian we Francji Źródło zdjęcia: THIBAULT CAMUS/PAP/EPA Prezydent USA Donald Trump trzyma koszulkę z numerem 47 prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza na szczycie G7 w Evian we Francji Źródło zdjęcia: THIBAULT CAMUS/PAP/EPA Prezydent USA Donald Trump trzyma koszulkę z numerem 47 prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza na szczycie G7 w Evian we Francji Źródło zdjęcia: THIBAULT CAMUS/PAP/EPA Prezydent USA Donald Trump trzyma koszulkę z numerem 47 prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza na szczycie G7 w Evian we Francji Źródło zdjęcia: THIBAULT CAMUS/PAP/EPA Prezydent USA Donald Trump trzyma koszulkę z numerem 47 prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza na szczycie G7 w Evian we Francji Źródło zdjęcia: THIBAULT CAMUS/PAP/EPA Prezydent USA Donald Trump trzyma koszulkę z numerem 47 prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza na szczycie G7 w Evian we Francji Źródło zdjęcia: THIBAULT CAMUS/PAP/EPA

Jak zauważył Reuters, Merz znany jest jako kibic Borussii Dortmund.

Politycy na szczycie G7

Szczyt państw G7 odbywa się między 15 a 17 czerwca w Evian nad Jeziorem Genewskim. Przebywają tam przywódcy między innymi Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Włoch, Japonii i Stanów Zjednoczonych. W ostatnich latach spotkaniom liderów tych wysoko rozwiniętych, zamożnych państw towarzyszą protesty przeciwników kapitalizmu, globalizacji, zmian klimatycznych i nierówności.

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Kraje europejskie mają zabiegać w trakcie szczytu, by w sprawie wojny w Ukrainie, rozpoczętej przez Rosję w 2022 roku, wypracować wspólną linię z Trumpem, korzystając z tego, że zarysowuje się rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie, który odwrócił uwagę Waszyngtonu od Ukrainy.

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