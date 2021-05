Spotkanie w Genewie. "Ważny krok w przygotowaniach do szczytu USA-Rosja"

W Szwajcarii doszło do spotkania doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake'a Sullivana i szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa – poinformował w poniedziałek Biały Dom. - To ważny krok w przygotowaniach do szczytu USA - Rosja - oświadczyła amerykańska administracja.