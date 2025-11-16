Logo strona główna
Świat

Spotkanie Trumpa i Putina "odłożone na jakiś czas". Uszakow o "dobrym szlaku"

pap_20250815_2IP
Trump: spotkanie z Putinem ma się odbyć w ciągu dwóch tygodni
Źródło: Reuters
Co z zaplanowanym spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina? Głos w tej sprawie zabrał doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow. Prezydent USA rozmowy w Budapeszcie zapowiadał w połowie października, jednak wkrótce je odwołał.

Doradca przywódcy Rosji ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow w rozmowie z przedstawicielami rosyjskich mediów przekazał, że zaplanowane spotkanie Donalda Trumpa Władimira "zostało odłożone na jakiś czas". - Kontakty w tej sprawie cały czas trwają - powiedział.

Uszakow stwierdził także, że ustalenia, jakie zapadły podczas spotkania Putina i Trumpa na Alasce 15 sierpnia, są "dobrym szlakiem dla osiągnięcia pokojowego uregulowania".

Zdjęcie z 15 sierpnia 2025 roku
Donald Trump i Władmir Putin na Alasce
Źródło: SPUTNIK / POOL/PAP/EPA

Odwołane spotkanie w Budapeszcie

W połowie września Trump, na wspólnej konferencji prasowej z brytyjskim premierem Keirem Starmerem w Chequers, przyznał, że "myślał, że wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza do rozwiązania" ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. - Ale Putin naprawdę mnie zawiódł - przyznał.

16 października natomiast Trump ogłosił, że poczynił duże postępy w trakcie rozmowy telefonicznej z Putinem. Zapowiedział wtedy, że wkrótce dojdzie do spotkania delegacji wysokiego szczebla obu krajów, a potem do spotkania przywódców w Budapeszcie.

>> Zełenski powiedział, co sądzi o miejscu spotkania Trumpa z Putinem

Spotkanie zostało odwołane pod koniec października z inicjatywy strony amerykańskiej. - Będę musiał wiedzieć, że zawrzemy porozumienie, nie będę tracić mojego czasu - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie wizyty w Katarze, 25 października.

pc

Co Putin ma do zaoferowania, siadając do rozmów z Trumpem?

Autorka/Autor: akw/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SPUTNIK / POOL/PAP/EPA

Donald Trump, USA, Polityka zagraniczna USA, Władimir Putin, Rosja, Stosunki Rosja - USA, Polityka zagraniczna Rosji
