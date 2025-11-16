Spotkanie Trumpa i Putina "odłożone na jakiś czas". Uszakow o "dobrym szlaku"

Trump: spotkanie z Putinem ma się odbyć w ciągu dwóch tygodni Źródło: Reuters

Doradca przywódcy Rosji ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow w rozmowie z przedstawicielami rosyjskich mediów przekazał, że zaplanowane spotkanie Donalda Trumpa Władimira "zostało odłożone na jakiś czas". - Kontakty w tej sprawie cały czas trwają - powiedział.

Uszakow stwierdził także, że ustalenia, jakie zapadły podczas spotkania Putina i Trumpa na Alasce 15 sierpnia, są "dobrym szlakiem dla osiągnięcia pokojowego uregulowania".

Donald Trump i Władmir Putin na Alasce Źródło: SPUTNIK / POOL/PAP/EPA

Odwołane spotkanie w Budapeszcie

W połowie września Trump, na wspólnej konferencji prasowej z brytyjskim premierem Keirem Starmerem w Chequers, przyznał, że "myślał, że wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza do rozwiązania" ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. - Ale Putin naprawdę mnie zawiódł - przyznał.

16 października natomiast Trump ogłosił, że poczynił duże postępy w trakcie rozmowy telefonicznej z Putinem. Zapowiedział wtedy, że wkrótce dojdzie do spotkania delegacji wysokiego szczebla obu krajów, a potem do spotkania przywódców w Budapeszcie.

Spotkanie zostało odwołane pod koniec października z inicjatywy strony amerykańskiej. - Będę musiał wiedzieć, że zawrzemy porozumienie, nie będę tracić mojego czasu - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie wizyty w Katarze, 25 października.

