Świat Donald Trump i Władimir Putin na szczycie w Chinach. Tak wyglądało ich powitanie Oprac. Aleksandra Sapeta |

Powitanie Donalda Trumpa i Władimira Putina na szczycie w Shenzhen Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Iori Sagisawa / Reuters / Forum

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Przywódcy Rosji i USA przybyli do Shenzhen, by wziąć udział w 33. szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). W czwartek na marginesie wydarzenia zaplanowano trójstronne spotkanie Putina, Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga. Według zapowiedzi rozmowy mają dotyczyć nie tylko kwestii geopolitycznych, lecz także perspektyw współpracy gospodarczej, w tym wspólnych projektów w sektorze energetycznym.

33. szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LUKAS COCH

Dwudniowy szczyt rozpoczyna się od powitalnego bankietu. Na nagraniu, opublikowanym przez agencję Reuters, widać moment, w którym Xi Jinping i jego żona Peng Liyuan przywitali oficjalnie prezydenta USA na czerwonym dywanie. Później podszedł do nich Władimir Putin. Trump i rosyjski przywódca uścisnęli sobie dłoń oraz poklepali się po ramionach.

"To dokładnie obrazek, na jaki Kreml liczył" - komentuje BBC i zwraca uwagę, że już teraz zdjęcie Putina i Trumpa jest opisywane w rosyjskich mediach jako "główne zdjęcie dnia" i "historyczny uścisk dłoni".

Donald Trump, Xi Jinping i Władimir Putin Źródło zdjęcia: Iori Sagisawa / Reuters / Forum

Ostatni raz Putin i Trump widzieli się w sierpniu 2025 roku podczas szczytu na Alasce. Doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjskie media, wyraził nadzieję, że przywódcy Rosji i Stanów Zjednoczonych będą ze sobą rozmawiać kilkukrotnie w trakcie rozpoczynającego się szczytu. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił o niewielkich szansach na rozmowy w formacie Putin-Trump - zauważa stacja CNN.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Sześć najważniejszych rzeczy ze spotkania Trumpa z Putinem

Trump na szczycie w Chinach

Wcześniej na lotnisku Trumpa powitał Xi Jinping. Trump przyleciał do Chin bez swoich specjalnych wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera - twierdzi hongkoński dziennik "South China Morning Post".

Donald Trump, Xi Jinping Źródło zdjęcia: PAP/EPA/KEVIN FRAYER / POOL

Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie 12 listopada, a cztery dni później rozmawiali też z jego doradcą do spraw polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem. Jak relacjonowali później, strona rosyjska miała zgodzić się na udział Europy w negocjacjach pokojowych.

We wtorek media informowały, że amerykańscy negocjatorzy mają w czwartek w Berlinie rozmawiać na temat gwarancji bezpieczeństwa oraz powojennej odbudowy Ukrainy. Zgodnie ze źródłem w amerykańskiej administracji, na które powołuje się między innymi portal "Axios", spotkanie w Berlinie i wizyta Trumpa w Chinach to skoordynowany wysiłek dyplomatyczny.