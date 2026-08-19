Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Spotkanie Donalda Trumpa i Kim Dzong Una już niedługo? Są naciski

|
Kim Dzong Un i Donald Trump spotkali się po raz pierwszy w 2018 roku
Donald Trump i Kim Dzong Un na granicy pomiędzy Koreami, czerwiec 2019
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: The White House/Wikimedia CC BY 3.0
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezydent USA Donald Trump naciska na doradców, aby tej jesieni zorganizowali mu osobiste spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem - donosi "Wall Street Journal". Dziennik sugeruje, że Trump usilnie poszukuje spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej. Tymczasem - na wniosek USA - skrócono ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową.

Według urzędników Białego Domu Donald Trump rozmawia prywatnie o możliwości osobistej rozmowy z Kimem Dzong Unem w czasie swojej kolejnej podróży do Azji. Mogłoby do niej dojść w listopadzie, kiedy w Shenzhen w Chinach odbędzie się szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

W ocenie "Wall Street Journal" prezydent USA "chce w ten sposób ożywić inicjatywę dyplomatyczną z czasów swojej pierwszej kadencji, której celem było przekonanie Kima do rezygnacji z północnokoreańskiego programu nuklearnego".

Dziennik zaznaczył, że oficjalnie nie rozpoczęto jeszcze żadnych przygotowań do takiego spotkania. Według "WSJ" sama inicjatywa ma jednak sugerować, że Trump usilnie poszukuje spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej, zwłaszcza że zwycięstwo w Iranie pozostaje trudne do osiągnięcia. Dziennik przypomniał, że większość prezydentów USA odmawiała spotkań z północnokoreańskim dyktatorem, jeśli wcześniej nie zostały spełnione określone warunki.

Relacje na linii Trump - Kim. Co się zmieniło

Według gazety Trump próbował spotkać się z Kimem już podczas ubiegłorocznej podróży po Azji. Amerykańscy urzędnicy powiedzieli, że Pjongjang po cichu miał wówczas sygnalizować gotowość zorganizowania takiej rozmowy, ale ze względów logistycznych okazało się to zbyt trudne.

Jak zaznaczył Reuters, relacja między amerykańskim przywódcą i Kimem była jednym z głównych tematów pierwszej kadencji Trumpa. Spotkali się wtedy na szczytach w 2018 i 2019 roku - jeszcze zanim negocjacje załamały się z powodu północnokoreańskiego programu nuklearnego. Korea Północna jest objęta międzynarodowymi sankcjami w związku z rozwojem broni jądrowej oraz rakiet balistycznych.

W niedzielę Trump poinformował, że ze względu na swoje bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Z kolei w poniedziałek zapewnił, że "dobrze dogaduje się z Kimem" i przekazał, że północnokoreański lider odpowiedział na jego prośbę o rozmowę. - Rozumiem go, a on rozumie mnie - dodał prezydent USA.

USA i Korea Południowa podjęły decyzję o skróceniu wspólnych manewrów o ponad połowę - przekazała w środę południowokoreańska armia. Manewry Ulchi Freedom Shield (UFS), które rozpoczęły się w poniedziałek, zakończą się w piątek, a nie 27 sierpnia. "Na wniosek strony amerykańskiej oba kraje zdecydowały się częściowo dostosować manewry, w tym czas ich trwania i skalę” - przekazało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS).

"WSJ" przypomniał, że w 2018 roku Trump również zawiesił ćwiczenia z Koreą Południową, by posunąć naprzód rozmowy nuklearne z Pjongjangiem. Gazeta napisała, że "teraz jest to bardziej ryzykowne", ponieważ armia Korei Północnej stanowi znacznie poważniejsze zagrożenie dla USA i sojuszników niż w 2018 roku.

Gazeta podkreśliła, że od tamtego czasu Korea Północna rozbudowała swój arsenał nuklearny, zwiększyła produkcję rakiet oraz zdobyła doświadczenie na polu walki i nową technologię w zamian za wysłanie swoich wojsk do wsparcia Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Przypomniano również, że głównie dzięki pomocy Rosji i Chin gospodarka Korei Północnej odnotowała w 2025 roku wzrost PKB o 3,5 procent, mimo międzynarodowych sankcji.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAKim Dzong UnKorea Północna
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
BIZNES
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
"10 filarów" Morawieckiego. Prawdziwa przemiana czy polityczny cynizm
Ewelina Kwiatkowska
imageTitle
Remis w hicie. Które drużyny są bliżej Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
imageTitle
Trwa wyścig z czasem. Plan awaryjny dla Alcaraza
EUROSPORT
Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow
Ławrow grozi Wielkiej Brytanii
Świat
Marcin Romanowski
Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Polska
Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat
Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. "Odeszła nasza Bohaterka"
Polska
Konferencja Rozwoju Plus
Późna konferencja Morawieckiego. "Nasza formacja polityczna nie zgadza się"
Polska
imageTitle
Pokazała niesamowity hart ducha. Przypłaciła to kontuzją
EUROSPORT
imageTitle
Nie żyje Bill Rasmussen. Na zawsze odmienił sportową telewizję
Najnowsze
imageTitle
Drugi mecz i drugie zasłabnięcie. "Dla mnie to teraz codzienność"
EUROSPORT
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Kolejni ranni wrócą w środę do Polski
Rzeszów
Holandia mierzy się z plagą much
Plaga w Holandii. To skutek gorącej pogody
METEO
imageTitle
Rozczarowana Kuś uderzyła w swojego menedżera
EUROSPORT
Lotnisko w Katanii
Osiem dni bez lotów. Branża liczy milionowe straty
BIZNES
imageTitle
Duplantis wpakował się w kłopoty. "Najgłupsza rzecz w karierze"
EUROSPORT
imageTitle
46 lat to żaden problem. Williams zagra w US Open
EUROSPORT
euro jackpot
Do wygrania 130 milionów. Kumulacja w górę
BIZNES
Zniszczony budynek w Kramatorsku po rosyjskim ataku 18 sierpnia 2026 roku
Po raz dziewiąty ogłoszono alarm przeciwlotniczy, słychać było wybuchy
Świat
Dariusz Standerski
"Dane nie krążą po sieci". Wiceminister o wycieku z MyDr
BIZNES
Papież Leon XIV
Papież modli się za ofiary wypadku polskiego autokaru
Świat
imageTitle
Chwalińska ma ostatnią szansę przed US Open
EUROSPORT
imageTitle
Mistrz świata w Barcelonie. Wielki transfer potwierdzony
EUROSPORT
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Cyberatak na urząd. Wykradziono dane większości mieszkańców
BIZNES
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Setki skarg i kolejne kontrole. PIP sprawdza warunki zatrudnienia
BIZNES
Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro
Romanowski "uciekł do Rosji". "Co się takiego dzieje?"
fakty po faktach
Strażacy desantowani do płonącego drzewa
Wysoko w Tatrach zapaliło się drzewo
METEO
Autokar po wypadku
Węgierski sąd zdecydował w sprawie polskiego kierowcy. Organizator zabrał głos
Świat
shutterstock_2645052571 (1)
Seria pozwów i nowe zabezpieczenia. OpenAI zmienia ChatGPT
BIZNES
Dziecko, które pisało po gloriecie, było pod opieką dwóch kobiet
Dziecko z kredą i odnowiony za setki tysięcy złotych zabytek
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica