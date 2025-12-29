"Trochę jesteśmy w punkcie wyjścia". Co wiemy po rozmowie przywódców

Piotr Kraśko podsumowuje rozmowę Trumpa z Zełenskim Źródło: TVN24/Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rozmowa Trumpa i Zełenskiego trwała od około godziny 19.30 do 22.30 czasu polskiego. Potem przeprowadzili oni rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami. Na nieco ponad godzinę przed planowanym spotkaniem z Zełenskim Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem.

1. "Świetne spotkanie", czyli udało się uniknąć awantury

Pierwszym, co zwróciło uwagę podczas wspólnej konferencji prasowej obu przywódców, było to, że zarówno Trump i Zełenski ocenili, że to było "świetne spotkanie". Trump przekonywał, że "udało się osiągnąć znaczny postęp". - Jesteśmy bliżej (pokoju - red.) niż kiedykolwiek wcześniej - zapewnił amerykański przywódca.

A nie po każdym ich spotkaniu padały takie określenia, zwłaszcza, jeśli zestawimy to z wydarzeniami z Białego Domu z końca lutego. Wówczas to doszło do awantury i ostrej wymiany zdań między prezydentami.

Zełenski: chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi za świetne spotkanie Źródło: TVN24/Reuters

2. "Bardzo drażliwe kwestie" wciąż nierozstrzygnięte

Donald Trump ocenił, że uzgodnione zostało około 95 kwestii, choć przyznał, że wciąż pozostały "jedna-dwie bardzo drażliwe kwestie", w tym sprawa pozostałych nieokupowanych terytoriów Ukrainy w Donbasie. Sugerował przy tym, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.

- Trochę jesteśmy w punkcie wyjścia, bo rozumiemy z tej konferencji prasowej, że w sprawie terytorium nie doszło do żadnego porozumienia - komentował słowa Trumpa na antenie TVN24 Piotr Kraśko, prowadzący "Fakty" TVN.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago Źródło: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

3. Udział Europejczyków

Trump pytany na konferencji prasowej o to, czy obiecał gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, odpowiedział twierdząco, lecz sugerował, że to Europa poniesie główny ich ciężar. - Chcemy współpracować z Europą, a Europa przejmie dużą część, jak można sobie wyobrazić. Wiecie, oni są tuż obok, ale my pomożemy Europie w 100 procentach, tak jak oni pomogliby nam - powiedział prezydent USA.

Na uwzględnienie roli Europy w planie pokojowym dla Ukrainy zwracał też uwagę Piotr Kraśko.

- Dobrze, że Europejczycy od razu byli w to zaangażowani, że to nie jest tak, że odbywają się jakieś bardzo trudne rozmowy, że Europejczycy muszą wspierać Wołodymyra Załenskiego i przekonywać go: "Słuchaj, nie przejmuj się Amerykanami, my będziemy z tobą". Dobrze, że Europejczycy od razu są w tych rozmowach. Rozumiemy, że Trump będzie rozmawiał z Putinem i będzie mu przedstawiał wspólne stanowisko, amerykańsko-ukraińsko-europejskie. To lepiej - skomentował.

We had a good, one-hour-long call with @POTUS, President @ZelenskyyUa and several European leaders to discuss their meeting today on peace negotiations.



There was good progress, which we welcomed.



Europe is ready to keep working with Ukraine and our US partners to consolidate… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 28, 2025 Rozwiń Źródło: X

4. Trump: jestem gotów odwiedzić Ukrainę

Trump powiedział też, że jest gotowy odwiedzić Ukrainę, jeśli będzie to konieczne do finalizacji porozumienia. Dodał przy tym, że zaproponował, iż może wystąpić w ukraińskim parlamencie, by pomóc w zdobyciu poparcia dla umowy. Ocenił jednak, że prawdopodobnie nie będzie to konieczne i stwierdził, że Ukraińcy chcą końca wojny, wobec czego zagłosują za porozumieniem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump po rozmowie z Zełenskim: udało nam się osiągnąć znaczny postęp

5. Zełenski: plan będzie musiał być zatwierdzony w parlamencie lub w drodze referendum

Wołodymyr Zełenski tłumaczył, że ukraińska konstytucja przewiduje, że decyzję w sprawie przyjęcia porozumienia pokojowego musiałby podjąć albo parlament, albo obywatele w drodze referendum. - Jeśli chodzi o referendum, to jeśli ten plan będzie bardzo trudny dla naszego społeczeństwa, to oczywiście nasze społeczeństwo musi wybrać i musi zagłosować, bo to ich ziemia, a nie ziemia jednego człowieka - podkreślił. Dodał jednak, że do zorganizowania głosowania potrzebny jest czas i odpowiednia infrastruktura, między innymi by umożliwić głosowanie Ukraińcom za granicą.

OGLĄDAJ: Zełenski po spotkaniu z Trumpem: rozmowy były świetne

6. Trump o "szczodrym" Putinie

Trump relacjonował też, że wciąż toczą się rozmowy na temat statusu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, choć zaznaczył, że Putin współpracuje w tej sprawie z Ukrainą, by ją otworzyć. Twierdząco odpowiedział też na pytanie, czy rozmawiał w niedzielę z Putinem na temat odpowiedzialności Rosji za odbudowę Ukrainy. - Tak. Oni będą pomagać. Rosja będzie pomagać. Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale tłumaczyłem to prezydentowi (Zełenskiemu). Prezydent Putin był bardzo szczodry, mówiąc o sukcesie Ukrainy. Mówił również o dostarczaniu energii elektrycznej po bardzo niskich cenach. Wiele dobrych rzeczy wynikło z dzisiejszej rozmowy - powiedział prezydent USA, nawiązując do swojej wcześniejszej rozmowy z rosyjskim przywódcą.

Trump o "szczodrości" Putina wobec Ukrainy Źródło: TVN24/Reuters

Piotr Kraśko ocenił, że takie pochwalne słowa Trumpa o Putinie to rzecz "wstrząsająca" i "najsmutniejsza", jaka płynie z ich niedzielnego spotkania.

- Niestety to wygląda tak, że odbędą się za jakiś czas bardzo kulturalne rozmowy z Władimirem Putinem, w których prezydent Ukrainy będzie musiał wziąć udział, ściskać jego rękę i zmierza to w tę stronę, że Rosjanie znowu wylądują w Mediolanie, Saint-Tropez, Londynie, w Palm Beach na Florydzie, a Putin będzie zapraszany na spotkanie światowych przywódców - skomentował Kraśko.

7. Ciąg dalszy nastąpi

Obaj prezydenci zapowiedzieli dalsze rozmowy w nadchodzących tygodniach. Trump ocenił, że zawarcie umowy możliwe jest w ciągu kilku tygodni, lecz przyznał też, że rozmowy mogą zakończyć się fiaskiem.

Ponadto Zełenski przekazał, że w styczniu w Waszyngtonie Trump planuje przyjąć liderów państw europejskich, w tym Ukrainy.

OGLĄDAJ: Amerykanie nie są w stanie zmusić Rosji?