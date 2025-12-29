Logo strona główna
Świat

"Trochę jesteśmy w punkcie wyjścia". Co wiemy po rozmowie przywódców

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Piotr Kraśko podsumowuje rozmowę Trumpa z Zełenskim
Źródło: TVN24/Reuters
Rozmowa Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego na Florydzie przyniosła kilka ogólnych komunikatów, brak konkretów i pozostawiła istotne znaki zapytania. Z wypowiedzi prezydentów USA i Ukrainy wynika, że główną niezałatwioną sprawą pozostaje kwestia podziału terytorium, przede wszystkim Donbasu. Oto najważniejsze wnioski z tego, co przekazali przywódcy.

Rozmowa Trumpa i Zełenskiego trwała od około godziny 19.30 do 22.30 czasu polskiego. Potem przeprowadzili oni rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami. Na nieco ponad godzinę przed planowanym spotkaniem z Zełenskim Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem.

"To jest jeden z kluczowych elementów, a może i najważniejszy"

"To jest jeden z kluczowych elementów, a może i najważniejszy"

Na stole 20 punktów. Oto one

Na stole 20 punktów. Oto one

1. "Świetne spotkanie", czyli udało się uniknąć awantury

Pierwszym, co zwróciło uwagę podczas wspólnej konferencji prasowej obu przywódców, było to, że zarówno Trump i Zełenski ocenili, że to było "świetne spotkanie". Trump przekonywał, że "udało się osiągnąć znaczny postęp". - Jesteśmy bliżej (pokoju - red.) niż kiedykolwiek wcześniej - zapewnił amerykański przywódca.

A nie po każdym ich spotkaniu padały takie określenia, zwłaszcza, jeśli zestawimy to z wydarzeniami z Białego Domu z końca lutego. Wówczas to doszło do awantury i ostrej wymiany zdań między prezydentami.

Zełenski: chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi za świetne spotkanie
Źródło: TVN24/Reuters

2. "Bardzo drażliwe kwestie" wciąż nierozstrzygnięte

Donald Trump ocenił, że uzgodnione zostało około 95 kwestii, choć przyznał, że wciąż pozostały "jedna-dwie bardzo drażliwe kwestie", w tym sprawa pozostałych nieokupowanych terytoriów Ukrainy w Donbasie. Sugerował przy tym, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.

- Trochę jesteśmy w punkcie wyjścia, bo rozumiemy z tej konferencji prasowej, że w sprawie terytorium nie doszło do żadnego porozumienia - komentował słowa Trumpa na antenie TVN24 Piotr Kraśko, prowadzący "Fakty" TVN.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Źródło: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

3. Udział Europejczyków

Trump pytany na konferencji prasowej o to, czy obiecał gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, odpowiedział twierdząco, lecz sugerował, że to Europa poniesie główny ich ciężar. - Chcemy współpracować z Europą, a Europa przejmie dużą część, jak można sobie wyobrazić. Wiecie, oni są tuż obok, ale my pomożemy Europie w 100 procentach, tak jak oni pomogliby nam - powiedział prezydent USA.

Na uwzględnienie roli Europy w planie pokojowym dla Ukrainy zwracał też uwagę Piotr Kraśko.

 - Dobrze, że Europejczycy od razu byli w to zaangażowani, że to nie jest tak, że odbywają się jakieś bardzo trudne rozmowy, że Europejczycy muszą wspierać Wołodymyra Załenskiego i przekonywać go: "Słuchaj, nie przejmuj się Amerykanami, my będziemy z tobą". Dobrze, że Europejczycy od razu są w tych rozmowach. Rozumiemy, że Trump będzie rozmawiał z Putinem i będzie mu przedstawiał wspólne stanowisko, amerykańsko-ukraińsko-europejskie. To lepiej - skomentował.

4. Trump: jestem gotów odwiedzić Ukrainę

Trump powiedział też, że jest gotowy odwiedzić Ukrainę, jeśli będzie to konieczne do finalizacji porozumienia. Dodał przy tym, że zaproponował, iż może wystąpić w ukraińskim parlamencie, by pomóc w zdobyciu poparcia dla umowy. Ocenił jednak, że prawdopodobnie nie będzie to konieczne i stwierdził, że Ukraińcy chcą końca wojny, wobec czego zagłosują za porozumieniem.

Trump po rozmowie z Zełenskim: udało nam się osiągnąć znaczny postęp
Trump po rozmowie z Zełenskim: udało nam się osiągnąć znaczny postęp

5. Zełenski: plan będzie musiał być zatwierdzony w parlamencie lub w drodze referendum

Wołodymyr Zełenski tłumaczył, że ukraińska konstytucja przewiduje, że decyzję w sprawie przyjęcia porozumienia pokojowego musiałby podjąć albo parlament, albo obywatele w drodze referendum. - Jeśli chodzi o referendum, to jeśli ten plan będzie bardzo trudny dla naszego społeczeństwa, to oczywiście nasze społeczeństwo musi wybrać i musi zagłosować, bo to ich ziemia, a nie ziemia jednego człowieka - podkreślił. Dodał jednak, że do zorganizowania głosowania potrzebny jest czas i odpowiednia infrastruktura, między innymi by umożliwić głosowanie Ukraińcom za granicą.

OGLĄDAJ: Zełenski po spotkaniu z Trumpem: rozmowy były świetne
pc

Zełenski po spotkaniu z Trumpem: rozmowy były świetne

pc
6. Trump o "szczodrym" Putinie

Trump relacjonował też, że wciąż toczą się rozmowy na temat statusu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, choć zaznaczył, że Putin współpracuje w tej sprawie z Ukrainą, by ją otworzyć. Twierdząco odpowiedział też na pytanie, czy rozmawiał w niedzielę z Putinem na temat odpowiedzialności Rosji za odbudowę Ukrainy. - Tak. Oni będą pomagać. Rosja będzie pomagać. Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale tłumaczyłem to prezydentowi (Zełenskiemu). Prezydent Putin był bardzo szczodry, mówiąc o sukcesie Ukrainy. Mówił również o dostarczaniu energii elektrycznej po bardzo niskich cenach. Wiele dobrych rzeczy wynikło z dzisiejszej rozmowy - powiedział prezydent USA, nawiązując do swojej wcześniejszej rozmowy z rosyjskim przywódcą.

Trump o "szczodrości" Putina wobec Ukrainy
Źródło: TVN24/Reuters

Piotr Kraśko ocenił, że takie pochwalne słowa Trumpa o Putinie to rzecz "wstrząsająca" i "najsmutniejsza", jaka płynie z ich niedzielnego spotkania.

- Niestety to wygląda tak, że odbędą się za jakiś czas bardzo kulturalne rozmowy z Władimirem Putinem, w których prezydent Ukrainy będzie musiał wziąć udział, ściskać jego rękę i zmierza to w tę stronę, że Rosjanie znowu wylądują w Mediolanie, Saint-Tropez, Londynie, w Palm Beach na Florydzie, a Putin będzie zapraszany na spotkanie światowych przywódców - skomentował Kraśko.  

7. Ciąg dalszy nastąpi

Obaj prezydenci zapowiedzieli dalsze rozmowy w nadchodzących tygodniach. Trump ocenił, że zawarcie umowy możliwe jest w ciągu kilku tygodni, lecz przyznał też, że rozmowy mogą zakończyć się fiaskiem.

Ponadto Zełenski przekazał, że w styczniu w Waszyngtonie Trump planuje przyjąć liderów państw europejskich, w tym Ukrainy.

OGLĄDAJ: Amerykanie nie są w stanie zmusić Rosji?
pc

Amerykanie nie są w stanie zmusić Rosji?

pc
Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieWładimir PutinDonald TrumpWołodymyr ZełenskiUSA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica