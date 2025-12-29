"Trochę jesteśmy w punkcie wyjścia". Co wiemy po rozmowie przywódców

Rozmowa Trumpa i Zełenskiego trwała od około godziny 19.30 do 22.30 czasu polskiego. Potem przeprowadzili oni rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami. Na nieco ponad godzinę przed planowanym spotkaniem z Zełenskim Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem.
1. "Świetne spotkanie", czyli udało się uniknąć awantury
Pierwszym, co zwróciło uwagę podczas wspólnej konferencji prasowej obu przywódców, było to, że zarówno Trump i Zełenski ocenili, że to było "świetne spotkanie". Trump przekonywał, że "udało się osiągnąć znaczny postęp". - Jesteśmy bliżej (pokoju - red.) niż kiedykolwiek wcześniej - zapewnił amerykański przywódca.
A nie po każdym ich spotkaniu padały takie określenia, zwłaszcza, jeśli zestawimy to z wydarzeniami z Białego Domu z końca lutego. Wówczas to doszło do awantury i ostrej wymiany zdań między prezydentami.
2. "Bardzo drażliwe kwestie" wciąż nierozstrzygnięte
Donald Trump ocenił, że uzgodnione zostało około 95 kwestii, choć przyznał, że wciąż pozostały "jedna-dwie bardzo drażliwe kwestie", w tym sprawa pozostałych nieokupowanych terytoriów Ukrainy w Donbasie. Sugerował przy tym, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.
- Trochę jesteśmy w punkcie wyjścia, bo rozumiemy z tej konferencji prasowej, że w sprawie terytorium nie doszło do żadnego porozumienia - komentował słowa Trumpa na antenie TVN24 Piotr Kraśko, prowadzący "Fakty" TVN.
3. Udział Europejczyków
Trump pytany na konferencji prasowej o to, czy obiecał gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, odpowiedział twierdząco, lecz sugerował, że to Europa poniesie główny ich ciężar. - Chcemy współpracować z Europą, a Europa przejmie dużą część, jak można sobie wyobrazić. Wiecie, oni są tuż obok, ale my pomożemy Europie w 100 procentach, tak jak oni pomogliby nam - powiedział prezydent USA.
Na uwzględnienie roli Europy w planie pokojowym dla Ukrainy zwracał też uwagę Piotr Kraśko.
- Dobrze, że Europejczycy od razu byli w to zaangażowani, że to nie jest tak, że odbywają się jakieś bardzo trudne rozmowy, że Europejczycy muszą wspierać Wołodymyra Załenskiego i przekonywać go: "Słuchaj, nie przejmuj się Amerykanami, my będziemy z tobą". Dobrze, że Europejczycy od razu są w tych rozmowach. Rozumiemy, że Trump będzie rozmawiał z Putinem i będzie mu przedstawiał wspólne stanowisko, amerykańsko-ukraińsko-europejskie. To lepiej - skomentował.
4. Trump: jestem gotów odwiedzić Ukrainę
Trump powiedział też, że jest gotowy odwiedzić Ukrainę, jeśli będzie to konieczne do finalizacji porozumienia. Dodał przy tym, że zaproponował, iż może wystąpić w ukraińskim parlamencie, by pomóc w zdobyciu poparcia dla umowy. Ocenił jednak, że prawdopodobnie nie będzie to konieczne i stwierdził, że Ukraińcy chcą końca wojny, wobec czego zagłosują za porozumieniem.
5. Zełenski: plan będzie musiał być zatwierdzony w parlamencie lub w drodze referendum
Wołodymyr Zełenski tłumaczył, że ukraińska konstytucja przewiduje, że decyzję w sprawie przyjęcia porozumienia pokojowego musiałby podjąć albo parlament, albo obywatele w drodze referendum. - Jeśli chodzi o referendum, to jeśli ten plan będzie bardzo trudny dla naszego społeczeństwa, to oczywiście nasze społeczeństwo musi wybrać i musi zagłosować, bo to ich ziemia, a nie ziemia jednego człowieka - podkreślił. Dodał jednak, że do zorganizowania głosowania potrzebny jest czas i odpowiednia infrastruktura, między innymi by umożliwić głosowanie Ukraińcom za granicą.
6. Trump o "szczodrym" Putinie
Trump relacjonował też, że wciąż toczą się rozmowy na temat statusu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, choć zaznaczył, że Putin współpracuje w tej sprawie z Ukrainą, by ją otworzyć. Twierdząco odpowiedział też na pytanie, czy rozmawiał w niedzielę z Putinem na temat odpowiedzialności Rosji za odbudowę Ukrainy. - Tak. Oni będą pomagać. Rosja będzie pomagać. Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale tłumaczyłem to prezydentowi (Zełenskiemu). Prezydent Putin był bardzo szczodry, mówiąc o sukcesie Ukrainy. Mówił również o dostarczaniu energii elektrycznej po bardzo niskich cenach. Wiele dobrych rzeczy wynikło z dzisiejszej rozmowy - powiedział prezydent USA, nawiązując do swojej wcześniejszej rozmowy z rosyjskim przywódcą.
Piotr Kraśko ocenił, że takie pochwalne słowa Trumpa o Putinie to rzecz "wstrząsająca" i "najsmutniejsza", jaka płynie z ich niedzielnego spotkania.
- Niestety to wygląda tak, że odbędą się za jakiś czas bardzo kulturalne rozmowy z Władimirem Putinem, w których prezydent Ukrainy będzie musiał wziąć udział, ściskać jego rękę i zmierza to w tę stronę, że Rosjanie znowu wylądują w Mediolanie, Saint-Tropez, Londynie, w Palm Beach na Florydzie, a Putin będzie zapraszany na spotkanie światowych przywódców - skomentował Kraśko.
7. Ciąg dalszy nastąpi
Obaj prezydenci zapowiedzieli dalsze rozmowy w nadchodzących tygodniach. Trump ocenił, że zawarcie umowy możliwe jest w ciągu kilku tygodni, lecz przyznał też, że rozmowy mogą zakończyć się fiaskiem.
Ponadto Zełenski przekazał, że w styczniu w Waszyngtonie Trump planuje przyjąć liderów państw europejskich, w tym Ukrainy.
